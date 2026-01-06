Treta

Mal-amadas e mal comidas, rebate Xuxa após críticas a Sasha e Bruna Marquezine

Apresentadora rebateu críticas direcionadas à filha e à amiga; marido de Sasha também comentou o caso

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 16:51

Sasha e Bruna Marquezine Crédito: Sasha e Bruna são amigas desde a infância

Xuxa rebateu críticas sobre a amizade de Sasha Meneghel e Bruna Marquezine após elas publicarem fotos e vídeos comemorando a virada do ano juntas. Em um comentário no Instagram, a apresentadora ironizou os ataques e defendeu as jovens após comentários negativos sobre a relação da dupla viralizarem na internet.

A reposta aconteceu nesta terça-feira (6) após uma influenciadora publicar um vídeo debochando da relação entre as duas amigas. "Uma amizade que me irrita: Bruna Marquezine com a Sasha. Se engulam, se comam. Meu Deus do céu. Trinta anos e chamando a amiga de 'Bubu'. Ah, vai ver se eu tô na esquina", disse ela.

O marido de Sasha, João Lucas, compartilhou o vídeo e rebateu, dizendo que era "impressionante ver alguém começar o ano com tanta energia negativa". O cantor também foi críticado na publicação e apontado como "Famoso arroz, só acompanha".

Após o genro repercutir, Xuxa defendeu as amigas em uma postagem de Sasha, que conta com uma foto da dupla se abraçando. "Sassssa e Bubu (apelido que eu dei quando a Sasha a conheceu com 2 anos e a chamava de Buna). A minha Bubu e minha Sassa são lindas e bem-amadas as outras pessoas eu chamarei de "MAMÁS" (mal-amadas e mal comidas) por isso falam mal dessas duas meninas lindas, mulheres vitoriosas e AMIGAS. As "mamás" invejosas, beijinho no ombro e tchau, tchau", escreveu.

