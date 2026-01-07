Neste sábado!

Frejat, Nando Reis, Raimundos e Detonautas agitam o verão em Guarapari

Festival já reuniu mais de 10 mil pessoas em Vitória e é um verdadeiro encontro de gerações

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 13:53

Nando Reis é atração do Somos Rock Guarapari Crédito: Marcela Sampaio/Brava Entretenimento

Que tal curtir 12 horas de show em pleno verão na Cidade Saúde? Guarapari vai receber, neste sábado (10), o Festival Somos Rock, com atrações de peso: Frejat, Nando Reis, Raimundos e Detonautas.

Frejat, ex-integrante do Barão Vermelho, leva ao palco canções como "Amor Pra Recomeçar" e "Segredos", enquanto Nando Reis apresenta sucessos como "Por Onde Andei" e "All Star". Já Raimundos apresenta seu repertório com clássicos como 'Mulher de Fases", e Detonautas completa a programação com músicas como "Outro Lugar" e "Quando o Sol Se For".

Além de curtir o rock clássico, o público ainda poderá aproveitar a praça de alimentação, ativação com marcas capixabas e flash tatoos. Para Felipe Fioroti, do Brava Beach Club, o Somos Rock é mais que um show.

É um encontro de gerações, com estrutura, conforto e experiências que fazem o público passar o dia inteiro no evento

Cantor Frejat Crédito: Vitor Jubini

Serviço

Somos Rock Guarapari

Atrações: Frejat, Nando Reis, Raimundos e Detonautas

Local: Brava Beach Club - Enseada Azul, Guarapari

Data: 10 de janeiro, domingo

Horário: a partir das 15h

Entrada: a partir de R$ 120, pelo zigtickets

