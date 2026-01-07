Frejat, Nando Reis, Raimundos e Detonautas agitam o verão em Guarapari

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 13:53
Que tal curtir 12 horas de show em pleno verão na Cidade Saúde? Guarapari vai receber, neste sábado (10), o Festival Somos Rock, com atrações de peso: Frejat, Nando Reis, Raimundos e Detonautas.
Frejat, ex-integrante do Barão Vermelho, leva ao palco canções como "Amor Pra Recomeçar" e "Segredos", enquanto Nando Reis apresenta sucessos como "Por Onde Andei" e "All Star". Já Raimundos apresenta seu repertório com clássicos como 'Mulher de Fases", e Detonautas completa a programação com músicas como "Outro Lugar" e "Quando o Sol Se For".
Além de curtir o rock clássico, o público ainda poderá aproveitar a praça de alimentação, ativação com marcas capixabas e flash tatoos. Para Felipe Fioroti, do Brava Beach Club, o Somos Rock é mais que um show.
Somos Rock Guarapari
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta