Luan Santana volta ao ES e exalta público capixaba: “Entrega diferente”

Em entrevista exclusiva ao HZ, Luan abriu o coração ao falar da relação com o Espírito Santo, da culinária local e do momento atual da carreira

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 11:37

Luan Sanata Crédito: Alisson Demetrio

O verão capixaba de 2026 ganha trilha sonora especial com a chegada de Luan Santana a Guarapari. O cantor se apresenta no dia 10 de janeiro, no P12 Guarapari, levando ao público a turnê “LUA”, que marca uma fase mais madura, sensorial e autoral do artista. Em entrevista exclusiva ao HZ, Luan abriu o coração ao falar da relação com o Espírito Santo, da culinária local e do momento atual da carreira.

Sobre o público capixaba, o cantor não economiza elogios. "Guardo lembranças muito especiais. O público capixaba é intenso, canta do começo ao fim e tem uma entrega diferente. Sempre senti um carinho muito verdadeiro vindo do Espírito Santo, aquela energia que sobe no palco e faz o show acontecer junto comigo”, afirma.

Luan Sanata fará show em Guarapari Crédito: Alisson Demetrio

Segundo ele, cada apresentação no Estado deixa a sensação de ter vivido algo marcante. “É um Estado abençoado até no nome”, completa.

Luan também mostrou que já se rendeu aos sabores locais. Fã declarado da moqueca capixaba, ele define a culinária do Espírito Santo como leve e cheia de personalidade. “Tem esse charme de valorizar o sabor natural dos ingredientes, e isso me agrada bastante”, diz, reforçando a identidade cultural que encontra por aqui.

Conhecido pelas constantes reinvenções, o artista revela que o público vai encontrar um Luan ainda mais conectado com a própria essência.

Cantor Luan Santana Crédito: Alisson Demetrio

“Hoje tudo passa por mais sentimento, verdade e conexão. Respeito minha história, mas não tenho medo de experimentar coisas novas”, explica. E novidades não vão faltar: além de músicas e parcerias em construção, Luan adianta que em março estreia a turnê "Registro Histórico", com shows pelo Brasil e datas já programadas para Austrália e Japão.

No palco do P12, o repertório promete uma viagem completa pela carreira, misturando hits como “Morena”, “Abalo Emocional” e “Meio Termo” a clássicos que marcaram gerações, como “Meteoro”, “Sinais” e “Escreve Aí”, além de faixas inéditas da nova fase. A expectativa é de uma noite intensa, romântica e memorável, do jeito que o verão de Guarapari pede.

Serviço

Atração: Luan Santana

Data: 10 de janeiro de 2026 (sábado)

10 de janeiro de 2026 (sábado) Abertura dos portões: 20h30

20h30 Local: P12 Parador Internacional – Guarapari (ES)

P12 Parador Internacional – Guarapari (ES) Endereço: Rodovia do Sol, Km 26 – Praia de Porto Grande

Rodovia do Sol, Km 26 – Praia de Porto Grande Ingressos: Área Vip: a partir de R$ 200 (meia) / Front Vip: a partir de R$ 300 (valores sujeitos à alteração por lote)

Área Vip: a partir de R$ 200 (meia) / Front Vip: a partir de R$ 300 (valores sujeitos à alteração por lote) Vendas: brasilticket.com.br

brasilticket.com.br Informações: Instagram @p12guarapari

