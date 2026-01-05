Festival Movimento Cidade anuncia Gaby Amarantos em dia de programação gratuita

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 18:02
O Festival Movimento Cidade acaba de anunciar mais uma atração nacional para sua próxima edição: Gaby Amarantos. A cantora paraense sobe ao palco na sexta-feira, 14 de agosto, primeiro dia do evento, com entrada gratuita. A apresentação integra a programação da 8ª edição do evento, que acontece de 14 a 16 de agosto, na Prainha, em Vila Velha.
Além de Gaby Amarantos, o line-up já conta com João Gomes, Zeca Pagodinho, Ajuliacosta, Ury Vieira e O Kannalha, reunindo diferentes ritmos e expressões da música brasileira. Ao todo, o festival terá mais de 20 horas de programação, com mais de 15 atrações musicais. Os ingressos estão à venda pelo site Sympla.
Uma das precursoras do tecnobrega e do tecnomelody, Gaby Amarantos construiu sua carreira ao unir ritmos tradicionais do Pará, como o carimbó, e música eletrônica. No Festival Movimento Cidade, a ganhadora do Prêmio Multishow 2025 como Brega do Ano apresenta um repertório que reúne grandes sucessos e faixas mais recentes, como “Foguinho”, “Essa Noite Eu Vou Pro Rock” e “Arrume-se Comigo”.
O Festival Movimento Cidade chega em 2026 com um novo formato: dois dias com ingressos pagos e um dia totalmente gratuito. A mudança busca garantir a sustentabilidade do evento diante do atual cenário de instabilidade e da redução de patrocínios.
No dia 14 de agosto, o acesso será gratuito mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Nos dias 15 e 16, o acesso será mediante ingresso, com opções diárias ou no formato Passaporte, válido para os dois dias. As entradas estão disponíveis nas modalidades inteira e meia-entrada.
Novas atrações serão anunciadas nas próximas semanas.
