Direto do Pará

Festival Movimento Cidade anuncia Gaby Amarantos em dia de programação gratuita

Cantora se apresenta no dia 14 de agosto, na Prainha, em Vila Velha. Além da artista, João Gomes, Zeca Pagodinho e O Kannalha também estão confirmados

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 18:02

Cantora vem fazendo sucesso com o álbum "Rock Doido" Crédito: Cris Vidal

O Festival Movimento Cidade acaba de anunciar mais uma atração nacional para sua próxima edição: Gaby Amarantos. A cantora paraense sobe ao palco na sexta-feira, 14 de agosto, primeiro dia do evento, com entrada gratuita. A apresentação integra a programação da 8ª edição do evento, que acontece de 14 a 16 de agosto, na Prainha, em Vila Velha.

Além de Gaby Amarantos, o line-up já conta com João Gomes, Zeca Pagodinho, Ajuliacosta, Ury Vieira e O Kannalha, reunindo diferentes ritmos e expressões da música brasileira. Ao todo, o festival terá mais de 20 horas de programação, com mais de 15 atrações musicais. Os ingressos estão à venda pelo site Sympla.

Uma das precursoras do tecnobrega e do tecnomelody, Gaby Amarantos construiu sua carreira ao unir ritmos tradicionais do Pará, como o carimbó, e música eletrônica. No Festival Movimento Cidade, a ganhadora do Prêmio Multishow 2025 como Brega do Ano apresenta um repertório que reúne grandes sucessos e faixas mais recentes, como “Foguinho”, “Essa Noite Eu Vou Pro Rock” e “Arrume-se Comigo”.

O Festival Movimento Cidade chega em 2026 com um novo formato: dois dias com ingressos pagos e um dia totalmente gratuito. A mudança busca garantir a sustentabilidade do evento diante do atual cenário de instabilidade e da redução de patrocínios.

No dia 14 de agosto, o acesso será gratuito mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Nos dias 15 e 16, o acesso será mediante ingresso, com opções diárias ou no formato Passaporte, válido para os dois dias. As entradas estão disponíveis nas modalidades inteira e meia-entrada.

Novas atrações serão anunciadas nas próximas semanas.

