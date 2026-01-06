Tradição

Festas de São Benedito e São Sebastião fortalecem a cultura e animam cidades do ES

Festividades acontecem até dia 20 de janeiro, com participação aberta ao público. Haverá programação em Conceição da Barra e Vila Velha

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 10:00

Festa é realizada pelos Grupos Folclóricos de Conceição da Barra Crédito: Apoena Medeiros

Conceição da Barra está em ritmo de comemoração com a Festa de São Benedito e São Sebastião. A festa, que acontece no norte do Estado, deve agitar a o local em todo o mês de janeiro. De 9 a 11, é a comunidade de Barreiras que recebe a festa, e para finalizar, as festividades acontecem em Itaúnas, até o dia 20.

Em Barreiras, a programação começa com os Reis de Boi dos mestres Nilo, Euclides, Dito, Nenê e Antônio Conceição, a partir das 18h. No dia 10, haverá show de forró a partir das 21h, e encerrando a festa, a programação começa logo cedo, às 10h da manhã. Durante o dia, haverá missa, Jongo de São Cosme e Damião, de Sant'ana, São Benedito das Piabas e Nossa Senhora Aparecida. Às 15h, a programação termina com as Pastorinhas.

Saindo de Barreiras e chegando a Itaúnas, em Conceição da Barra, a festa acontece de 15 a 20 de janeiro, sempre com uma novena a São Sebastião na Igreja da Praça, às 19h.

Festa de São Benedito e São Sebastião Crédito: Apoena Medeiros

Programação Itaúnas 15/01 - Após a novena, haverá apresentação do Reis de Boi da Vila e ensaio geral do Ticumbi de Itaúnas 16/01 - Chegada do Ticumbi de Itaúnas na ponte do distrito às 8h, e fincada do mastro de São Sebastião às 17h. Após a novena, apresentação do I Ato do Alardo de São Sebastião e Reis de Boi de Mestre Antônio Conceição, Jongo de Sant'ana e Jongo de São Bartolomeu. 17/01 - Chegada do Ticumbi do Bongado, missa de São Benedito, Reis de Boi de Mestre Dito, Pastrorinhas, Jongos de São Benedito das Piabas e de São Cosme e Damião, Capoeira Itaúnas, procissão de São Benedito, II Ato do Alardo de São Sebastião, jongos de São Benedito e São Sebastião, Nossa Senhora Aparecida, São Cosme e Damião, São Benedito das Piabas e Nossa Senhora da Conceição, além dos Reis de Boi dos mestres Dito, Euclides, Nilo e Nenê. 18/01 - Pela manhã haverá missa, Ticumbi de Bongado e Ticumbi da Conceição da Barra. À tarde, Jongo de São Cosme e Damião e Jongo de São Benedito das Piadas. Pela noite, novena de São Sebastião, missa, Jongo de Santa Isabel e Saba de São Benedito. 19h e 20/01 - Missa na Igreja de São Sebastião às 19h.

Mais festa

Há festividade de São Benedito também em Vila Velha! A Banda de Congo Raízes da Barra se apresenta na Retirada de Mastro, que acontece na Barra do Jucu no dia 11, às 15h, encerrando a festa por lá.

O evento, além de agitar a região, é uma festividade religiosa que fortalece os laços comunitários e o turismo da região.

