“Não tô mais sozinha no palco”, diz Lauana Prado antes de show em Guarapari

Após anunciar separação e gravidez, a sertaneja Lauana Prado se apresenta no ES em show de encerramento do Festival de Verão Mais, em Guarapari

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 13:30

Cantora Lauana Prado Crédito: Reprodução Instagram @lauanaprado / Steffany Lima

A cantora Lauana Prado vive um dos momentos mais intensos e emocionantes da carreira. Grávida e em plena agenda de verão, ela desembarca em Guarapari para comandar a noite que encerra o Festival de Verão 2026 do Multiplace Mais, no dia 24 de janeiro, unindo celebração pessoal, potência artística e conexão direta com o público capixaba.

Em entrevista exclusiva para HZ, Lauana promete um show à altura da estação. “Guarapari tem aquela energia deliciosa de verão, né? Então o público pode esperar um show bem para cima, intenso, com muita alegria e emoção! Eu amo esse clima, porque parece que a música fica ainda mais leve”, afirma a artista.

Lauana Prado) Crédito: Assessoria/Mayara Prado

Segundo ela, a relação com o Espírito Santo é antiga. “Eu tenho lembranças maravilhosas! Já estive algumas vezes no Espírito Santo e sempre fui muito bem recebida. O público capixaba é extremamente caloroso, canta junto, entrega tudo… e isso é muito especial pra mim. É um lugar lindo, com uma energia muito positiva, e eu sempre volto para casa com o coração cheio”, conta.

Entre compromissos e shows, Lauana também aproveita para curtir as terras capixabas.

O Espírito Santo é maravilhoso, tem paisagens lindas… Eu sou apaixonada por comida boa e a culinária daí é um espetáculo. O difícil é manter a dieta nessas horas! (risos)

Grávida, a cantora fala com emoção sobre como essa fase atravessa sua relação com a música e o palco. “Eu sinto que estou vivendo tudo com mais presença, sabe? Eu tô mais conectada com o agora, com o momento, com as pessoas… e isso reflete diretamente no palco".

Ela contou para HZ que a música sempre foi a minha forma de sentir e expressar a vida, e agora está em uma fase ainda mais emocionante. “Eu me sinto mais viva, mais sensível, mais grata… e isso transparece no meu trabalho.”

“Agora eu não tô mais sozinha no palco”, diz Lauana Prado antes de show no ES Crédito: Reprodução Instagram @lauanaprado / Steffany Lima

Para a cantora, subir ao palco nesse momento especial muda a entrega e a emoção. “Eu anunciei a gravidez em cima do palco e me senti muito acolhida, muito amada. Esse apoio me dá ainda mais força e me faz querer entregar sempre o meu melhor".

A noite em Guarapari marca o fechamento da 26ª edição do festival e reúne Lauana com Israel Novaes e Thiago Brava no projeto “Os Caras do Arrocha”, garantindo mais de três horas de festa entre sertanejo, modão, raiz e arrocha. A proposta é clara: grandes encontros, repertórios que marcaram época e uma experiência feita para cantar do início ao fim.

Sobre o que vem pela frente, Lauana já adianta novidades para 2026. “ Nesse primeiro semestre eu ainda tenho uma agenda de shows bem importante pra cumprir, tem o Carnaval chegando e eu vou comandar o CarnaLau em São Paulo, que é um projeto que eu amo demais! E em breve vem álbum novo em um projeto ainda mais autoral, com a minha cara, com a minha essência… mas eu vou soltando esses spoilers aos poucos, tá? (risos)”.

Serviço — Festival de Verão Mais 2026

Atração: Lauana Prado + Os Caras do Arrocha (Israel Novaes e Thiago Brava)

Lauana Prado + Os Caras do Arrocha (Israel Novaes e Thiago Brava) Data: 24 de janeiro de 2026 (sábado)

24 de janeiro de 2026 (sábado) Local: Multiplace Mais

Multiplace Mais Endereço: Rua Gilda Leal, nº 110 – Meaípe, Guarapari

Rua Gilda Leal, nº 110 – Meaípe, Guarapari Horário: 22h (abertura da casa)

22h (abertura da casa) Classificação: 12 a 15 anos acompanhados; 16 a 18 anos desacompanhados com autorização

12 a 15 anos acompanhados; 16 a 18 anos desacompanhados com autorização Ingressos: brasilticket.com.br

brasilticket.com.br Informações: multiplacemais.com.br

