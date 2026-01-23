Editorias do Site
Redes Sociais

“Não tô mais sozinha no palco”, diz Lauana Prado antes de show em Guarapari

Após anunciar separação e gravidez, a sertaneja Lauana Prado se apresenta no ES em show de encerramento do Festival de Verão Mais, em Guarapari

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 13:30

Cantora Lauana Prado
Cantora Lauana Prado Crédito: Reprodução Instagram @lauanaprado / Steffany Lima

A cantora Lauana Prado vive um dos momentos mais intensos e emocionantes da carreira. Grávida e em plena agenda de verão, ela desembarca em Guarapari para comandar a noite que encerra o Festival de Verão 2026 do Multiplace Mais, no dia 24 de janeiro, unindo celebração pessoal, potência artística e conexão direta com o público capixaba.

Em entrevista exclusiva para HZ, Lauana promete um show à altura da estação. “Guarapari tem aquela energia deliciosa de verão, né? Então o público pode esperar um show bem para cima, intenso, com muita alegria e emoção! Eu amo esse clima, porque parece que a música fica ainda mais leve”, afirma a artista.

Lauana Prado desembarca no Espírito Santo neste sábado (11)
Lauana Prado) Crédito: Assessoria/Mayara Prado

Segundo ela, a relação com o Espírito Santo é antiga. “Eu tenho lembranças maravilhosas! Já estive algumas vezes no Espírito Santo e sempre fui muito bem recebida. O público capixaba é extremamente caloroso, canta junto, entrega tudo… e isso é muito especial pra mim. É um lugar lindo, com uma energia muito positiva, e eu sempre volto para casa com o coração cheio”, conta.

Entre compromissos e shows, Lauana também aproveita para curtir as terras capixabas. 

O Espírito Santo é maravilhoso, tem paisagens lindas… Eu sou apaixonada por comida boa e a culinária daí é um espetáculo. O difícil é manter a dieta nessas horas! (risos)

Grávida, a cantora fala com emoção sobre como essa fase atravessa sua relação com a música e o palco. “Eu sinto que estou vivendo tudo com mais presença, sabe? Eu tô mais conectada com o agora, com o momento, com as pessoas… e isso reflete diretamente no palco".

Ela contou para HZ que a música sempre foi a minha forma de sentir e expressar a vida, e agora está em uma fase ainda mais emocionante. “Eu me sinto mais viva, mais sensível, mais grata… e isso transparece no meu trabalho.”

“Agora eu não tô mais sozinha no palco”, diz Lauana Prado antes de show no ES
“Agora eu não tô mais sozinha no palco”, diz Lauana Prado antes de show no ES Crédito: Reprodução Instagram @lauanaprado / Steffany Lima

Para a cantora, subir ao palco nesse momento especial muda a entrega e a emoção. “Eu anunciei a gravidez em cima do palco e me senti muito acolhida, muito amada. Esse apoio me dá ainda mais força e me faz querer entregar sempre o meu melhor".

A noite em Guarapari marca o fechamento da 26ª edição do festival e reúne Lauana com Israel Novaes e Thiago Brava no projeto “Os Caras do Arrocha”, garantindo mais de três horas de festa entre sertanejo, modão, raiz e arrocha. A proposta é clara: grandes encontros, repertórios que marcaram época e uma experiência feita para cantar do início ao fim.

Sobre o que vem pela frente, Lauana já adianta novidades para 2026. “ Nesse primeiro semestre eu ainda tenho uma agenda de shows bem importante pra cumprir, tem o Carnaval chegando e eu vou comandar o CarnaLau em São Paulo, que é um projeto que eu amo demais! E em breve vem álbum novo em um projeto ainda mais autoral, com a minha cara, com a minha essência… mas eu vou soltando esses spoilers aos poucos, tá? (risos)”.

Serviço — Festival de Verão Mais 2026

  • Atração: Lauana Prado + Os Caras do Arrocha (Israel Novaes e Thiago Brava)
  • Data: 24 de janeiro de 2026 (sábado)
  • Local: Multiplace Mais
  • Endereço: Rua Gilda Leal, nº 110 – Meaípe, Guarapari
  • Horário: 22h (abertura da casa)
  • Classificação: 12 a 15 anos acompanhados; 16 a 18 anos desacompanhados com autorização
  • Ingressos: brasilticket.com.br
  • Informações: multiplacemais.com.br

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Antes de ser inaugurado, Cais das Artes terá show gratuito de Vanessa da Mata

Antes de ser inaugurado, Cais das Artes terá show gratuito de Vanessa da Mata

Imagem - Ícone do pagode capixaba, grupo Mais Astral retorna aos palcos para show especial

Ícone do pagode capixaba, grupo Mais Astral retorna aos palcos para show especial

Imagem - Lauana Prado, Dennis, Silva e Matheus e Kauan: confira a agenda cultural no ES

Lauana Prado, Dennis, Silva e Matheus e Kauan: confira a agenda cultural no ES

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Almoço saudável com frango: 5 receitas ricas em proteínas para incluir no cardápio

Almoço saudável com frango: 5 receitas ricas em proteínas para incluir no cardápio
Imagem - 7 diferenças entre gatos domésticos e felinos selvagens

7 diferenças entre gatos domésticos e felinos selvagens
Imagem - Relembre as primeiras eliminadas memoráveis do BBB

Relembre as primeiras eliminadas memoráveis do BBB