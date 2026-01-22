Editorias do Site
Lauana Prado, Dennis, Silva e Matheus e Kauan: confira a agenda cultural no ES

Fim de semana agitado para os capixabas! Agenda ainda conta com Delírio Tropical, Roupa Nova, Arena de Verão e Camila Fremder

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 07:00

Quinta (22)

  • Grupo Roupa Nova desembarca em Vitória nesta sexta (22)

    Roupa Nova

    Turnê "Simplesmente Roupa Nova", que revisita sucessos que marcaram gerações. Horário: a partir das 21h. Local: Espaço Patrick Ribeiro. Endereço: Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Goiabeiras, Vitória. Entrada: a partir de R$ 233, pelo viagogo.

  • Banda Casaca se apresenta no Carnaval de congo de Máscaras de Roda D'Água

    Delírio Tropical

    Com congo, dj e as bandas Casaca e Rastaclone. Horário: a partir das 16h. Local: Arena de Verão de Vila Velha, montada na Praia de Itapuã. Entrada: gratuita.

Sexta (23)

  • Arena de Verão

    Picnic Dogs e Paralamas do Sucesso. Horário: a partir das 20h. Local: Arena de Verão de Vitória, entre os quiosques 4 e 5 da Praia de Camburi. Entrada: gratuita.

  • André Prando

    Delírio Tropical

    Com André Prando, Melton Sello, Java Roots, Pé do Lixo, Gastação Infinita e muito mais. Horário: a partir das 16h. Local: Arena de Verão de Vila Velha, montada na Praia de Itapuã. Entrada: gratuita.

  • Dupla Matheus e Kauan

    Festival Sertanejo na Praia

    Com Matheus e Kauan, Matheuzinho, Clayton e Romário e Breno e Bernardo. Horário: a partir das 21h. Local: Brava Beach Club. Endereço: venida Meaípe, S/N - Enseada Azul, Guarapari. Entrada: a partir de R$ 120, pelo zigtickets.

  • Verão Guriri

    Com show de Dan Rocha (20h), Ester Fraga (22h) e Countrybeat (00h). Local: Orla de Guriri. Entrada: gratuita.

  • Cantor Silva

    Silva – Temporada de Verão

    Show de Silva no Na Vista. Horário: abertura dos portões às 20h30. Entrada: Meia-entrada: R$ 80 (+ taxa) / Meia solidária: R$ 85 (+ taxa) / Inteira: R$ 160 (+ taxa). Vendas: Blueticket. Local: Na Vista. Rua Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória.

Sábado (24)

  • Cantor Latino

    Arena de Verão

    Ubando e Latino. Horário: a partir das 20h. Local: Arena de Verão de Vitória, entre os quiosques 4 e 5 da Praia de Camburi. Entrada: gratuita.

  • Delírio Tropical

    Com bloco Balança Penha, Já Gamei e Samba DM, Luau do Abreu e muito mais. Horário: a partir das 9h. Local: Arena de Verão de Vila Velha, montada na Praia de Itapuã. Entrada: gratuita.

  • Lauana Prado desembarca no Espírito Santo neste sábado (11)

    Lauana Prado e Os Cara do Arrocha

    Local: Multiplace Mais. Endereço: R. A, 09 - Meaípe, Guarapari. Entrada: a partir de R$ 120, pelo q2ingressos.

  • Dennis DJ realizou o encerramento da primeira noite do Festival de Alegre 2024

    Baile do Dennis

    + IG, Naldo, Tilia e Rodrigo do CN. Horário: a partir das 22h. Local: Brava Beach Club. Endereço: Avenida Meaípe, S/N - Enseada Azul, Guarapari. Entrada: a partir de R$ 155, no zigtickets.

  • Verão Guriri

    Torneio de beach tennis (8h), Swing Battifun (20h), Jô e Letícia (22h), Cheiro de Amor (00h). Local: Orla de Guriri. Entrada: gratuita.

Domingo (25)

  • Parque Cultural Casa do Governador

    Parque Aberto

    Com Regionalzinho da Nair, ensaio da escola de samba Unidos da Piedade, aula de samba, brincadeira para as crianças e muito mais. Horário: das 8h às 15h. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo site do parque.

  • Camila Fremder

    É Nóia Minha?

    O podcast de sucesso ganha uma nova versão especial ao vivo. Camila Fremder e Raquel Real. Horário: 19h. Local: Espaço Patrick Ribeiro – Novo Aeroporto de Vitória, Vitória. Entrada: a partir de R$ 92, pelo blueticket.

  • Arena de Verão

    Banda Agitu's (Conceição da Barra) e Banda Eva. Horário: a partir das 20h. Local: Arena de Verão de Vitória, entre os quiosques 4 e 5 da Praia de Camburi. Entrada: gratuita.

  • Marisa Liz, mentora do The Voice Portugal por 9 anos

    Delírio Tropical

    Com Clube do Samba, MUG, Andrea Nery, Marisa Liz (atração internacional) e muito mais. Horário: a partir das 9h. Local: Arena de Verão de Vila Velha, montada na Praia de Itapuã. Entrada: gratuita.

  • Verão Guriri

    Torneio de beach tennis (8h), Oz Mannoz (15h), Resenha do Carreta (17h), Black Fox (19h). Local: Orla de Guriri. Entrada: gratuita.

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas e horários ou cancelamento dos eventos.

