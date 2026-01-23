Astrologia

Anjo da guarda de Aquário: saiba quem protege os nativos do signo

Ele traz energia de iluminação, visão de futuro, criatividade e ajuda humanitária aos aquarianos

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 18:51

O anjo da guarda Uriel traz iluminação, visão de futuro e criatividade para os aquarianos Crédito: Imagem: Julia Raketic | Shutterstock

O anjo da guarda é uma figura que atravessa culturas e crenças. Sua presença simboliza orientação, conforto, proteção, esperança e tranquilidade, ajudando em momentos de dificuldade e fortalecendo a fé em dias melhores. Além disso, a crença nesse ser celestial reforça a ideia de que nunca estamos sozinhos em nossas jornadas.

Aquário, regido por Urano e influenciado pelo elemento Ar, é o signo da inovação, liberdade e originalidade. Os aquarianos são conhecidos por sua visão futurista, criatividade e pensamento independente, sempre buscando desafiar normas e propor ideias fora do comum.

Segundo Emylian Kali, consultor esotérico da iQuilibrio, Uriel é o anjo iluminado dos nativos de Aquário. Para os aquarianos, ele traz energia de iluminação, visão de futuro, criatividade e ajuda humanitária. Sua luz atua sobre as possibilidades futuras, inspirando inovação e compaixão.

O incenso de alecrim afasta as más energias Crédito: Imagem: efoArt | Shutterstock

Dicas para conexão com o anjo

Abaixo, Emylian Kali lista algumas dicas para aumentar a conexão com Uriel, anjo iluminado dos nativos de Aquário. Veja!

Incenso: alecrim, poderoso contra más energias. Além disso, estimula a clareza mental e espiritual;

Cristal: sodalita. Ligada ao lado espiritual, essa pedra amplia a intuição e a comunicação;

Cores: os aquarianos devem usar tons de azul-elétrico, pois trazem originalidade e alegria para o cotidiano;

Ritual semanal: às terças-feiras, os nativos de Aquário devem colocar uma flor de lavanda na fronha do travesseiro. Isso atrai paz e iluminação;

Salmos e orações: os aquarianos devem recitar o Salmo 139 ao acordar, mentalizando a iluminação e a ajuda humanitária de Uriel.