Gusttavo Lima x Wesley Safadão: o que se sabe sobre suposta briga entre os cantores

Especulações sobre desentendimento começou após unfollow no Instagram

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 11:24

Briga entre cantores é especulada pelos fãs Crédito: Reprodução/Instagram

Uma suposta briga entre os cantores Gusttavo Lima e Wesley Safadão vem movimentando os fãs dos artistas nas redes sociais. Tudo começou nesta quarta-feira, 25, quando alguns internautas perceberam que o sertanejo havia deixado de seguir o perfil do cantor de forró no Instagram.

Ao investigarem mais a fundo, os fãs também notaram que a canção Oi Vida, uma parceria entre os músicos para o álbum Paraíso Particular, não está disponível no canal do YouTube do Gusttavo Lima. As demais músicas do disco, no entanto, continuam online.

Além de Safadão, Lima também deixou de seguir o cantor Natanzinho Lima nas redes sociais. Natanzinho e Safadão, no entanto, ainda seguem Gusttavo Lima no Instagram.

Atualmente, o cantor sertanejo segue 684 pessoas em seu perfil no Instagram. Nomes como Ana Castela, Murilo Huff, Maiara e Maraisa ainda são seguidos pelo Embaixador. Em suas redes sociais, o artista não se pronunciou sobre o ocorrido.

Ao serem questionados pela imprensa, a assessoria de imprensa de ambos os cantores desconversaram. Ao Metrópoles, a equipe de Wesley Safadão informou que o artista está em uma viagem internacional, mas que também está tentando entender a suposta briga. Já a equipe de Gusttavo Lima afirmou que não tem informações sobre o assunto.

