Babu e Milena tomam chamada da produção após tramarem contra rivais

Durante o programa de quinta-feira (16) do BBB 26 (Globo), o apresentador Tadeu Schmidt contou para o público que Babu Santana e Milena Moreira foram advertidos no confessionário durante o raio-x por conta de comportamentos inadequados.
O ator, que recentemente quebrou a aliança com Ana Paula Renault, foi conversar com rivais para formar uma aliança e tentar causar a expulsão da loira, assim como ocorreu há dez anos. Babu comentou com Solange Couto que levou sermão da produção.
"Levei até esporro porque, no nosso plano, não podia sugerir que as pessoas deitassem pra ser agredidas", compartilhou.
Já Milena vem, há algumas semanas, fazendo um jogo de sabotar pertences dos rivais. Durante a festa do líder de Jonas Sulzbach, a mineira derramou garrafas de vodka na pia cenográfica e também sujou o sapato do brother.
"A voz falou muito comigo. Não pode jogar bebida da festa fora, não pode destruir nada de prova. Tudo que a gente achou que podia, não pode", contou a sister.
