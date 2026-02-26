Gizelly Bicalho detona postura de Babu Santana após polêmica no BBB 26: "Amizade com condenado"

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 11:28
A participação de Babu Santana no Big Brother Brasil 26 ganhou um novo capítulo fora da casa. A ex-BBB capixaba Gizelly Bicalho usou as redes sociais para criticar a postura do ator após declarações dele sobre a amizade entre as participantes Milena e Ana Paula Renault.
Dentro do reality, Babu questionou a proximidade entre as duas sisters e, segundo comentários exibidos no programa, teria demonstrado incômodo com a aliança formada por elas. O brother também rompeu recentemente com o próprio grupo e passou a articular estratégias individuais, incluindo conversas sobre movimentos que poderiam gerar a expulsão da Ana Paula no jogo.
Do lado de fora, Gizelly reagiu de forma direta. Em publicação nas redes, ela apontou incoerência na crítica de Babu, lembrando da amizade dele com Felipe Prior durante o BBB 20, participante que posteriormente foi condenado pela Justiça por estupro. “Amizade com condenado você pode e quer ter, né? Já Ana Paula não pode ser amiga da tia Milena? Me poupe!”, escreveu a advogada.
O episódio também reacende memórias do BBB 20, edição marcada pela forte aliança entre Babu e Prior, que polarizou o público na época. Agora, anos depois, antigos vínculos voltam ao centro da discussão, mostrando como a trajetória de participantes fora da casa continua influenciando a percepção do público.
Enquanto isso, no BBB 26, o clima segue tenso. A ruptura de Babu com aliados e a possibilidade de novos embates prometem movimentar os próximos dias do programa.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta