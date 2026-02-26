Polêmica

Gizelly Bicalho detona postura de Babu Santana após polêmica no BBB 26: "Amizade com condenado"

Ex-BBB capixaba questiona postura do ator sobre amizade no reality e cita relação dele com Felipe Prior, condenado por estupro

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 11:28

Gizelly Bicalho detona postura de Babu Santana após polêmica no BBB 26 Crédito: Manoella Mello/TV Globo; Reprodução Instagram

A participação de Babu Santana no Big Brother Brasil 26 ganhou um novo capítulo fora da casa. A ex-BBB capixaba Gizelly Bicalho usou as redes sociais para criticar a postura do ator após declarações dele sobre a amizade entre as participantes Milena e Ana Paula Renault.

Dentro do reality, Babu questionou a proximidade entre as duas sisters e, segundo comentários exibidos no programa, teria demonstrado incômodo com a aliança formada por elas. O brother também rompeu recentemente com o próprio grupo e passou a articular estratégias individuais, incluindo conversas sobre movimentos que poderiam gerar a expulsão da Ana Paula no jogo.

Gizelly Bicalho critica Babu Crédito: Reprodução X / @gizellybicalho

Do lado de fora, Gizelly reagiu de forma direta. Em publicação nas redes, ela apontou incoerência na crítica de Babu, lembrando da amizade dele com Felipe Prior durante o BBB 20, participante que posteriormente foi condenado pela Justiça por estupro. “Amizade com condenado você pode e quer ter, né? Já Ana Paula não pode ser amiga da tia Milena? Me poupe!”, escreveu a advogada.

O episódio também reacende memórias do BBB 20, edição marcada pela forte aliança entre Babu e Prior, que polarizou o público na época. Agora, anos depois, antigos vínculos voltam ao centro da discussão, mostrando como a trajetória de participantes fora da casa continua influenciando a percepção do público.

Enquanto isso, no BBB 26, o clima segue tenso. A ruptura de Babu com aliados e a possibilidade de novos embates prometem movimentar os próximos dias do programa.

