Babu propõe trato para causar expulsão de Ana Paula

Brother colocou a rivalidade de lado para tramar ao lado de grupo adversário

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 10:14

Babu propõe trato para causar expulsão de Ana Paula

O ator Babu Santana decidiu colocar a rivalidade de lado e propôs um trato com grupo rival nesta quarta-feira (25) no BBB 26 (Globo). No começo da noite, ele conversou com Leandro Boneco e Solange Couto sobre uma estratégia para enfraquecer Ana Paula Renault. Logo depois, se dirigiu ao quarto Sonho de Voar e comunicou o plano para seus adversários.

Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach, Marciele Albuquerque e Jordana Morais toparam a ideia de Babu e, em comum acordo, os dois grupos decidiram ignorar Milena Moreira e Ana Paula. Os adversários ainda deixaram claro que esse trato não significa uma trégua no jogo.

Babu ainda comentou com a casa que a estratégia pode ser até um modo de tentar causar a expulsão de uma das duas sisters. "Não há trégua, é só uma proposta em relação às duas", começou ele. Os adversários aprovaram a ideia de fingir que as rivais são "invisíveis", mas comentaram que, às vezes, é difícil ignorar.

"Se não conseguir, eu tenho uma estratégia: vir para debaixo do edredom e [se] cobrir. Se encostar Já teve gente que foi expulsa por agressão. Se der no saco e não conseguir, vir para a cama, deitar e elas arcam com as consequências delas", explanou o brother, lembrando da expulsão de Wanessa Camargo no BBB 24.

A fala acontece exatos dez anos depois de Adélia, Renan e Tamiel tramarem plano parecido contra Ana Paula na primeira passagem da sister pelo programa. Em 25 de fevereiro de 2016, o trio manifestou interesse em provocar a mineira até as últimas consequências.

"Se ela encostar a mão em você, eu vou rir tanto do lugar em que eu estiver. Deixa ela beber bastante na festa, daí você fica desfilando. Se ela pôr a mão, beleza. Ela é louca", sugeriu Adélia para Renan.

A estratégia deu certo e Ana Paula foi expulsa do reality show no dia 5 de março. Na época, assim como atualmente, a jornalista foi a participante mais comentada e popular entre os espectadores.

