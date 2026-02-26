4ª edição do Verão Cultural Sônia Cabral celebra a diversidade da produção capixaba

Sinopse:

A Banda da Flor apresenta um show musical voltado para crianças, bebês e suas

famílias, convidando o público a brincar, cantar e se conectar por meio da música. O repertório reúne canções autorais, clássicos do cancioneiro brasileiro e composições de parceiros, costurados por brincadeiras cantadas e jogos rítmicos que estimulam o corpo, a escuta, a imaginação e o fazer coletivo. Com uma abordagem sensível e participativa, o espetáculo cria um ambiente afetivo, onde crianças e adultos compartilham uma experiência musical de presença, troca e ludicidade.