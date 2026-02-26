4ª edição do Verão Cultural Sônia Cabral celebra a diversidade da produção capixaba

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 12:30
Muita música, teatro, dança e literatura: assim será a 4º edição do Verão Cultural do Sônia Cabral, que acontece entre os dias 4 e 15 de março. A programação é toda composta por projetos aprovados no Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo, o Funcultura.
Buscando evidenciar a diversidade e potência da produção artística capixaba, nesta edição o público poderá conferir montagens que abordam temas como diáspora africana, cotidiano periférico, questões de gênero, além de espetáculos voltados ao público infantil e celebrações literárias.
Todas as atrações são gratuitas, e para prestigiar, basta retirar os ingressos na bilheteria no Palácio da Cultura Sônia Cabral, no Centro de Vitória. Recomanda-se chegar sempre 30 minutos antes de cada apresentação.
4 de março
5 de março
6 de março
7 de março
8 de março
11 de março
12 de março
13 de março
15 de março
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta