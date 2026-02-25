Vargem Alta terá festa literária com grandes nomes da cultura capixaba

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 10:00
A Festa Literária de Vargem Alta (Literalta) chega à sua quarta edição nos dias 27 e 28 de fevereiro, no Sítio Querência, no Centro do município, no sul do Espírito Santo. Com o tema “Amor é fogo”, o evento propõe reflexões sobre os múltiplos sentidos do amor na literatura e na vida.
A programação inclui quatro rodas de conversa, duas apresentações culturais, dois shows e oficinas voltadas para estudantes da rede pública. A entrada é gratuita, e quem quiser certificado de participação nas mesas deve se inscrever previamente pelo site www.literalta.com.
Realizada desde 2021, a Literalta se firmou como um dos principais encontros literários do sul capixaba. A proposta é reconhecer a literatura como espaço de afeto, resistência e pertencimento, valorizando o amor em suas diversas dimensões, como o cuidado consigo mesmo à conexão com a terra, a ancestralidade e as diferentes formas de existir.
Com foco na diversidade, o evento prioriza narrativas produzidas por mulheres, pessoas LGBTQIAPN+, negras, indígenas e outros grupos historicamente invisibilizados, reafirmando a literatura como instrumento de transformação social, memória e fortalecimento cultural.
Entre os convidados estão Carla Guerson e Bernadette Lyra, que participam da mesa “O amor e outras revoluções na perspectiva do feminino”, mediada por Lívia Corbellari. Ricardo Ferraz e Evandro Meirelles integram a roda “Narrativas por uma luta (com amor) inclusiva e acessível”, com mediação de Aline Dias.
Gustavo Forde e Patrícia Rufino estarão na mesa “Em roda e em volta da fogueira: Narrativas antirracistas”. Já “Toda forma de amar: Narrativas LGBTQIAPN+” reúne Marília Café e Waldo Motta, com mediação de Fell’s Kenstein.
A programação inclui ainda leituras dramáticas antes de algumas mesas, lançamentos de livros de Anderson Valfré, Danyel Sueth e João Moraes, além de apresentações do Grupo de Caxambu “Fé, Raça e Um Só Coração”, do cantor Fabriccio, do Bloco Afro Baobá e do projeto Noites Proibidas.
Durante todo o evento, o público poderá visitar feira de livros e artesanato, a lojinha oficial da Literalta, uma exposição itinerante de cartuns de Ricardo Ferraz e uma intervenção urbana assinada por Fernanda Nali.
Segundo o produtor executivo Victorhugo Amorim, o evento reúne escritores de diversas regiões do Espírito Santo e se consolidou como referência literária no sul do estado, contribuindo para movimentar a cena cultural capixaba.
Nesta edição, a mestra Dora Ravera, do Grupo de Caxambu “Fé, Raça e Um Só Coração”, será a homenageada. O coletivo nasceu na comunidade de Pedra Branca, em Vargem Alta, com o propósito de fortalecer práticas culturais locais ligadas à música, dança, audiovisual e artesanato.
Após mais de 30 anos inativo, o grupo foi retomado entre 2017 e 2018, a partir de pesquisas históricas que resultaram no filme “A Viagem do Seu Arlindo”, dirigido por Sheila Altoé. Desde então, o grupo voltou a participar de eventos dentro e fora do estado.
Mantendo a tradição de envolver a comunidade escolar, a Literalta promoverá duas oficinas para alunos de 14 a 16 anos da EEEFM Presidente Luebke. Na “Oficina de criação literária a partir de fotografia”, Fernanda Nali propõe exercícios de escrita inspirados em registros fotográficos e caminhadas de observação poética.
Já na “Oficina de Poesia”, Marcéu Rosário vai estimular a sensibilidade e a expressão criativa dos estudantes, oferecendo um espaço acolhedor para experimentação artística e reflexão.
