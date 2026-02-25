Editorias do Site
Vargem Alta terá festa literária com grandes nomes da cultura capixaba

Literalta 2026 reúne mesas, shows, oficinas e homenageia Dora Ravera, em uma programação totalmente gratuita

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 10:00

A Festa Literária de Vargem Alta (Literalta) chega à sua quarta edição nos dias 27 e 28 de fevereiro, no Sítio Querência, no Centro do município, no sul do Espírito Santo. Com o tema “Amor é fogo”, o evento propõe reflexões sobre os múltiplos sentidos do amor na literatura e na vida.

A programação inclui quatro rodas de conversa, duas apresentações culturais, dois shows e oficinas voltadas para estudantes da rede pública. A entrada é gratuita, e quem quiser certificado de participação nas mesas deve se inscrever previamente pelo site www.literalta.com.

Realizada desde 2021, a Literalta se firmou como um dos principais encontros literários do sul capixaba. A proposta é reconhecer a literatura como espaço de afeto, resistência e pertencimento, valorizando o amor em suas diversas dimensões, como o cuidado consigo mesmo à conexão com a terra, a ancestralidade e as diferentes formas de existir.

Com foco na diversidade, o evento prioriza narrativas produzidas por mulheres, pessoas LGBTQIAPN+, negras, indígenas e outros grupos historicamente invisibilizados, reafirmando a literatura como instrumento de transformação social, memória e fortalecimento cultural.

Escritora Bernadette Lyra
Escritora Bernadette Lyra vai participar da Literalta 2026 Crédito: Gelson Santana / Divulgação

Entre os convidados estão Carla Guerson e Bernadette Lyra, que participam da mesa “O amor e outras revoluções na perspectiva do feminino”, mediada por Lívia Corbellari. Ricardo Ferraz e Evandro Meirelles integram a roda “Narrativas por uma luta (com amor) inclusiva e acessível”, com mediação de Aline Dias.

Gustavo Forde e Patrícia Rufino estarão na mesa “Em roda e em volta da fogueira: Narrativas antirracistas”. Já “Toda forma de amar: Narrativas LGBTQIAPN+” reúne Marília Café e Waldo Motta, com mediação de Fell’s Kenstein.

A programação inclui ainda leituras dramáticas antes de algumas mesas, lançamentos de livros de Anderson Valfré, Danyel Sueth e João Moraes, além de apresentações do Grupo de Caxambu “Fé, Raça e Um Só Coração”, do cantor Fabriccio, do Bloco Afro Baobá e do projeto Noites Proibidas.

Durante todo o evento, o público poderá visitar feira de livros e artesanato, a lojinha oficial da Literalta, uma exposição itinerante de cartuns de Ricardo Ferraz e uma intervenção urbana assinada por Fernanda Nali.

Segundo o produtor executivo Victorhugo Amorim, o evento reúne escritores de diversas regiões do Espírito Santo e se consolidou como referência literária no sul do estado, contribuindo para movimentar a cena cultural capixaba.

Homenagem

Nesta edição, a mestra Dora Ravera, do Grupo de Caxambu “Fé, Raça e Um Só Coração”, será a homenageada. O coletivo nasceu na comunidade de Pedra Branca, em Vargem Alta, com o propósito de fortalecer práticas culturais locais ligadas à música, dança, audiovisual e artesanato.

Após mais de 30 anos inativo, o grupo foi retomado entre 2017 e 2018, a partir de pesquisas históricas que resultaram no filme “A Viagem do Seu Arlindo”, dirigido por Sheila Altoé. Desde então, o grupo voltou a participar de eventos dentro e fora do estado.

Oficinas para estudantes

Mantendo a tradição de envolver a comunidade escolar, a Literalta promoverá duas oficinas para alunos de 14 a 16 anos da EEEFM Presidente Luebke. Na “Oficina de criação literária a partir de fotografia”, Fernanda Nali propõe exercícios de escrita inspirados em registros fotográficos e caminhadas de observação poética.

Já na “Oficina de Poesia”, Marcéu Rosário vai estimular a sensibilidade e a expressão criativa dos estudantes, oferecendo um espaço acolhedor para experimentação artística e reflexão.

Programação

  • SEXTA-FEIRA - 27/02/2026
  • 19h: Abertura
  • 19h: Caxambu "Fé, Raça e Um Só Coração"
  • 20h: Homenagem à Dora Ravera
  • 20h30: Show Musical com Fabriccio 

  • SÁBADO - 28/02/2026
  • 10h: Leitura Dramática
  • 10h30: O Amor e outras revoluções na perspectiva do feminino 
  • Mediadora: Lívia Corbellari 
  • Palestrantes: Carla Guerson; Bernadette Lyra

  • 11h30: Narrativas por uma luta (com amor) inclusiva e acessível  
  • Mediadora: Aline Dias
  • Palestrantes: Ricardo Ferraz, Evandro Meirelles

  • 14h: Leitura Dramática
  • 14h30: Bloco de Percussão Afro Baobá
  • 15h30: Em roda e em volta da fogueira: Narrativas antirracistas
  • Mediadora: Letícia Sossai
  • Palestrantes: Gustavo Forde, Patrícia Rufino

  • 17h: Lançamento de Livro: Bate-papo com Anderson Valfré 
  • 17h30: Lançamento de Livro: Bate-papo com Danyel Sueth
  • 18h30: Lançamento de Livro: Bate-papo com João Moraes
  • 19h30: Toda forma de amar: Narrativas LGBTQUIAPN+
  • Mediadora: Fell’s Kenstein
  • Palestrantes: Marília Café, Waldo Motta (participação online)

  • 20h30:  Intervenção Artística: Noites Proibidas
  • Com Claudia Voltz, Dombie, Magda Llena e Chris Estéticah

  • DURANTE TODO O EVENTO
  • Feira de Livros
  • Feira de Artesanato 
  • Lojinha Literalta
  • Exposição Itinerante de Cartuns " Visão e Revisão. Conceito e Pré - Conceito" de Ricardo Ferraz
  • Intervenção Urbana Território da Palavra — poemas em circuito de Fernanda Nali

  • OFICINAS 
  • Na EEEFM “Presidente Lüebke”
  • 27/02 | MANHÃ - OFICINA DE CRIAÇÃO LITERÁRIA A PARTIR DE FOTOGRAFIA com Fernanda Ali
  • 27/02 | TARDE - OFICINA DE POESIA com Marcéu Rosário 

