Vargem Alta terá festa literária com grandes nomes da cultura capixaba

Literalta 2026 reúne mesas, shows, oficinas e homenageia Dora Ravera, em uma programação totalmente gratuita

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 10:00

Literalta 2026 movimenta Vargem Alta com festa literária Crédito: Gabriel de Assis

A Festa Literária de Vargem Alta (Literalta) chega à sua quarta edição nos dias 27 e 28 de fevereiro, no Sítio Querência, no Centro do município, no sul do Espírito Santo. Com o tema “Amor é fogo”, o evento propõe reflexões sobre os múltiplos sentidos do amor na literatura e na vida.

A programação inclui quatro rodas de conversa, duas apresentações culturais, dois shows e oficinas voltadas para estudantes da rede pública. A entrada é gratuita, e quem quiser certificado de participação nas mesas deve se inscrever previamente pelo site www.literalta.com.

Realizada desde 2021, a Literalta se firmou como um dos principais encontros literários do sul capixaba. A proposta é reconhecer a literatura como espaço de afeto, resistência e pertencimento, valorizando o amor em suas diversas dimensões, como o cuidado consigo mesmo à conexão com a terra, a ancestralidade e as diferentes formas de existir.

Com foco na diversidade, o evento prioriza narrativas produzidas por mulheres, pessoas LGBTQIAPN+, negras, indígenas e outros grupos historicamente invisibilizados, reafirmando a literatura como instrumento de transformação social, memória e fortalecimento cultural.

Escritora Bernadette Lyra vai participar da Literalta 2026 Crédito: Gelson Santana / Divulgação

Entre os convidados estão Carla Guerson e Bernadette Lyra, que participam da mesa “O amor e outras revoluções na perspectiva do feminino”, mediada por Lívia Corbellari. Ricardo Ferraz e Evandro Meirelles integram a roda “Narrativas por uma luta (com amor) inclusiva e acessível”, com mediação de Aline Dias.

Gustavo Forde e Patrícia Rufino estarão na mesa “Em roda e em volta da fogueira: Narrativas antirracistas”. Já “Toda forma de amar: Narrativas LGBTQIAPN+” reúne Marília Café e Waldo Motta, com mediação de Fell’s Kenstein.

A programação inclui ainda leituras dramáticas antes de algumas mesas, lançamentos de livros de Anderson Valfré, Danyel Sueth e João Moraes, além de apresentações do Grupo de Caxambu “Fé, Raça e Um Só Coração”, do cantor Fabriccio, do Bloco Afro Baobá e do projeto Noites Proibidas.

Durante todo o evento, o público poderá visitar feira de livros e artesanato, a lojinha oficial da Literalta, uma exposição itinerante de cartuns de Ricardo Ferraz e uma intervenção urbana assinada por Fernanda Nali.

Segundo o produtor executivo Victorhugo Amorim, o evento reúne escritores de diversas regiões do Espírito Santo e se consolidou como referência literária no sul do estado, contribuindo para movimentar a cena cultural capixaba.

Homenagem

Nesta edição, a mestra Dora Ravera, do Grupo de Caxambu “Fé, Raça e Um Só Coração”, será a homenageada. O coletivo nasceu na comunidade de Pedra Branca, em Vargem Alta, com o propósito de fortalecer práticas culturais locais ligadas à música, dança, audiovisual e artesanato.

Após mais de 30 anos inativo, o grupo foi retomado entre 2017 e 2018, a partir de pesquisas históricas que resultaram no filme “A Viagem do Seu Arlindo”, dirigido por Sheila Altoé. Desde então, o grupo voltou a participar de eventos dentro e fora do estado.

Oficinas para estudantes

Mantendo a tradição de envolver a comunidade escolar, a Literalta promoverá duas oficinas para alunos de 14 a 16 anos da EEEFM Presidente Luebke. Na “Oficina de criação literária a partir de fotografia”, Fernanda Nali propõe exercícios de escrita inspirados em registros fotográficos e caminhadas de observação poética.

Já na “Oficina de Poesia”, Marcéu Rosário vai estimular a sensibilidade e a expressão criativa dos estudantes, oferecendo um espaço acolhedor para experimentação artística e reflexão.

Programação

SEXTA-FEIRA - 27/02/2026

19h: Abertura

Abertura 19h: Caxambu "Fé, Raça e Um Só Coração"

Caxambu "Fé, Raça e Um Só Coração" 20h: Homenagem à Dora Ravera

Homenagem à Dora Ravera 20h30: Show Musical com Fabriccio





Show Musical com Fabriccio SÁBADO - 28/02/2026

10h: Leitura Dramática

Leitura Dramática 10h30: O Amor e outras revoluções na perspectiva do feminino

O Amor e outras revoluções na perspectiva do feminino Mediadora: Lívia Corbellari

Palestrantes: Carla Guerson; Bernadette Lyra





11h30: Narrativas por uma luta (com amor) inclusiva e acessível

Narrativas por uma luta (com amor) inclusiva e acessível Mediadora: Aline Dias

Palestrantes: Ricardo Ferraz, Evandro Meirelles





14h: Leitura Dramática

Leitura Dramática 14h30: Bloco de Percussão Afro Baobá

Bloco de Percussão Afro Baobá 15h30: Em roda e em volta da fogueira: Narrativas antirracistas

Em roda e em volta da fogueira: Narrativas antirracistas Mediadora: Letícia Sossai

Palestrantes: Gustavo Forde, Patrícia Rufino





17h: Lançamento de Livro: Bate-papo com Anderson Valfré

Lançamento de Livro: Bate-papo com Anderson Valfré 17h30: Lançamento de Livro: Bate-papo com Danyel Sueth

Lançamento de Livro: Bate-papo com Danyel Sueth 18h30: Lançamento de Livro: Bate-papo com João Moraes

Lançamento de Livro: Bate-papo com João Moraes 19h30: Toda forma de amar: Narrativas LGBTQUIAPN+

Toda forma de amar: Narrativas LGBTQUIAPN+ Mediadora: Fell’s Kenstein

Palestrantes: Marília Café, Waldo Motta (participação online)





20h30: Intervenção Artística: Noites Proibidas

Intervenção Artística: Noites Proibidas Com Claudia Voltz, Dombie, Magda Llena e Chris Estéticah





DURANTE TODO O EVENTO

Feira de Livros

Feira de Artesanato

Lojinha Literalta

Exposição Itinerante de Cartuns " Visão e Revisão. Conceito e Pré - Conceito" de Ricardo Ferraz

Intervenção Urbana Território da Palavra — poemas em circuito de Fernanda Nali





OFICINAS

Na EEEFM “Presidente Lüebke”

27/02 | MANHÃ - OFICINA DE CRIAÇÃO LITERÁRIA A PARTIR DE FOTOGRAFIA com Fernanda Ali

- OFICINA DE CRIAÇÃO LITERÁRIA A PARTIR DE FOTOGRAFIA com Fernanda Ali 27/02 | TARDE - OFICINA DE POESIA com Marcéu Rosário

