Filho de Babu Santana reage após Samira dizer que já ficou com ele: "nunca nem vi"

Declaração feita dentro da casa do BBB 26 viraliza nas redes e vira alvo de piadas

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 11:45

Samira diz dentro da casa que já teve um envolvimento com Carlos Alexandre Santana Crédito: Reprodução Instagram / Divulgação Globo

Depois que Babu Santana se afastou de Ana Paula Renault, Milena Moreira e Samira Sagr no BBB 26, o público foi rápido em puxar do arquivo uma história curiosa contada pela sister no início do programa.

A atendente de bar e hostel na Praia do Rosa, em Imbituba (SC), disse ter vivido um affair recente com Carlos Alexandre, filho do ator. O problema: o próprio "envolvido" só ficou sabendo agora -e pela TV.

Estudante de Publicidade e Propaganda, Carlos negou a história com bom humor. "Nunca vi a Samira sem ser agora no 'BBB'. Ela falou de um festival no Sul, mas eu nunca fui. Acho que alguém disse que era filho do Babu, e ela acreditou", afirmou.

Apesar da situação inusitada -que rendeu mais memes do que romance-, ele também comentou a participação do pai no reality. Segundo Carlos, a família está mais preparada desta vez. "A gente já entende melhor o jogo e como lidar com a repercussão aqui fora. Acho que agora meu pai está mais objetivo", disse. O ator participou do "BBB 20" e terminou em quarto lugar.

Sobre o prêmio, o estudante afirmou que o valor teria impacto direto na vida da família. "Mudaria nosso presente e nosso futuro. Ele queria pagar uma faculdade de medicina para a minha irmã e uma pós-graduação para mim", declarou.

