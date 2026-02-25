Filho de Babu Santana reage após Samira dizer que já ficou com ele: "nunca nem vi"

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 11:45
Depois que Babu Santana se afastou de Ana Paula Renault, Milena Moreira e Samira Sagr no BBB 26, o público foi rápido em puxar do arquivo uma história curiosa contada pela sister no início do programa.
A atendente de bar e hostel na Praia do Rosa, em Imbituba (SC), disse ter vivido um affair recente com Carlos Alexandre, filho do ator. O problema: o próprio "envolvido" só ficou sabendo agora -e pela TV.
Estudante de Publicidade e Propaganda, Carlos negou a história com bom humor. "Nunca vi a Samira sem ser agora no 'BBB'. Ela falou de um festival no Sul, mas eu nunca fui. Acho que alguém disse que era filho do Babu, e ela acreditou", afirmou.
Apesar da situação inusitada -que rendeu mais memes do que romance-, ele também comentou a participação do pai no reality. Segundo Carlos, a família está mais preparada desta vez. "A gente já entende melhor o jogo e como lidar com a repercussão aqui fora. Acho que agora meu pai está mais objetivo", disse. O ator participou do "BBB 20" e terminou em quarto lugar.
Sobre o prêmio, o estudante afirmou que o valor teria impacto direto na vida da família. "Mudaria nosso presente e nosso futuro. Ele queria pagar uma faculdade de medicina para a minha irmã e uma pós-graduação para mim", declarou.
