Maxiane é eliminada do BBB 26 com 63,21% dos votos

Maxiane deixou o BBB 26 com um recorde de votos e comemoração de Tadeu Schimdt

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 09:37

Maxiane Rodrigues é a sexta eliminada do BBB 26 (Globo), com XX% dos votos. O anúncio da eliminação foi dado por Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (24). Milena Moreira (36,11%) e Chaiany Andrade (0,68%) disputaram a berlinda com a sister.

O apresentador anunciou para o público que esta foi a maior votação por pessoa da história. "Nunca tivemos tantos votos únicos no BBB. Pela primeira vez, passamos dos três milhões de CPF", divulgou.

Maxiane tem 32 anos, é natural de Nazaré da Mata, mas vive em Carpina, ambas em Pernambuco. É professora de história e influenciadora digital. Nas redes, fala sobre beleza, moda, estilo de vida saudável e da rotina como mãe.

Durante o discurso de eliminação, Tadeu Schmidt pontuou que, independente do resultado, o programa perderia uma forte dupla feminina. Chaiany tem a parceria de Gabriela, Milena firmou com Ana Paula e Maxiane encontrou um ombro amigo em Marciele.

"Essas amizades continuam lá fora, mas um desses laços vai ser cortado aqui dentro. [...] É importante tentar se preparar pra tudo, mas muitas vezes, para os momentos decisivos e imprevisíveis, é impossível ensaiar. Quem sai hoje é você, Maxiane", afirmou o apresentador.

