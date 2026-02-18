Novidade

Conheça a Máquina do Poder, nova dinâmica do BBB 26

A novidade permite que participantes usem estalecas para adquirir vantagens estratégicas dentro da casa

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 09:37

Máquina do Poder: conheça a nova dinâmica do BBB 26 anunciada por Tadeu Schmidt Crédito: Reprodução/BBB26/ TV Globo

Durante o BBB 26 dessa terça, 17, o apresentador Tadeu Schmidt explicou que o programa terá uma nova dinâmica, a Máquina do Poder, que será inaugurada às 11h desta quarta-feira, 18. Os brothers poderão usar as estalecas acumuladas para acessar diferentes benefícios disponíveis na máquina. Entre eles, estará um poder especial que interfere diretamente na formação do Paredão.

Ao explicar a novidade, Tadeu adiantou que quem garantir esse Poder "vai vetar uma pessoa da próxima Prova Bate e Volta, no domingo".

A novidade já havia sido sinalizada dentro da casa. Na dinâmica do Ganha-Ganha, Jordana recebeu a informação de que um poder estaria disponível ao longo da semana, mas sem detalhes sobre qual seria sua função.

Agora, com a explicação completa feita pelo apresentador, os participantes finalmente sabem o impacto real da vantagem, o direito de vetar alguém da próxima Prova Bate e Volta.

