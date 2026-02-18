Marcelo é o quinto eliminado do BBB 26, com 68,56% dos votos

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 09:15
Marcelo foi o quinto eliminado do BBB 26 (Globo), com 68,56% dos votos. O participante disputou a permanência na casa com Samira e Solange Couto.
Marcelo é o terceiro pipoca eliminado do programa, após as saídas de Brígido e Matheus do grupo de anônimos.
Solange Couto e Samira foram as menos votadas e escaparam da eliminação. Eles receberam 15,19% e 16,25% dos votos, respectivamente.
O apresentador usou metáforas de Carnaval no discurso. "Já que estamos no Carnaval, eu diria que nesse desfile todo mundo precisa lutar pra ser destaque. Não pode esmorecer, relaxar, se não tudo fica mais difícil. Há tantas formas de se destacar, escolha a sua, mas tem que se destacar. Se não como explicar pra quem estava assistindo na TV? O desfile é inesquecível pra cada integrante, mas qual integrante é inesquecível pro público?"
"Você acha que merecia nota 10 em todos os quesitos? Tem que ser o tempo todo com samba no pé e é difícil sambar em cima do muro. O samba atravessou, seu enredo não vingou. A verdade é que já era tarde demais pra prometer. O Carnaval acabou pra você, Marcelinho", decretou.
Marcelo
Média: 68,56%
Voto Único: 69,85%
Voto Torcida: 65,56%
Samira
Média: 16,25%
Voto Único: 16,19%
Voto Torcida: 16,38%
Solange Couto
Média: 15,39%
Voto Único: 13,96%
Voto Torcida: 18,06%
