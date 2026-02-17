Carnaval do Rio

'Ela está aqui', diz Roberto de Carvalho sobre desfile em homenagem a Rita Lee

Cantora foi homenageada pela Mocidade Independente de Padre Miguel

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 08:25

Roberto de Carvalho no desfile da Mocidade Independente em 2026 Crédito: Ana Carolina Fernandes - 16.fev.26/Folhapress

Sentado no último carro da Mocidade Independente da Padre Miguel, na Marquês de Sapucaí, Roberto de Carvalho ora olhava para as fantasias, ora para céu, como se vivesse um sonho com enredo em homenagem a Rita Lee.

"Deixa eu sentar que as pernas estão bambas", explicou o viúvo da cantora.

Emocionado -a voz embargou várias vezes durante a entrevista-, ele diz acreditar na presença da amada no Carnaval do Rio de Janeiro.

"Vi mais cedo e passei por toda a escola. A Rita acharia tudo incrível. Amaria. Ou melhor, ama. Ela está aqui. Sinto isso."

Roberto apontou o colorido da escola como uma das coisas que mais chamou a atenção. "A Rita gostava de cor e a escola soube usar todas elas a favor. Está tudo muito lindo. Um capricho. Tenho que aguentar firme", emendou.

Roberto ainda contou que passou mais cedo perto da concentração para ver os carros. "Sou carioca e sempre passei ali no Canal do Mangue, que é próximo da Sapucaí, e jamais imaginei que estaria desfilando no Carnaval. Olha isso. Só mesmo a Santa Rita Lee da Liberdade."

