“Panamera”, de Tony Salles, é escolhida como hit do carnaval 2026 por leitores de HZ

Votação teve 17.565 votos. “Panamera” ficou em primeiro lugar, com 41,41%, seguida de “O Baiano Tem o Molho” e “Plugin da Bagaceira”

Felipe Khoury

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 10:33

Tony Salles é o autor de
Os leitores de HZ escolheram: “Panamera”, de Tony Salles, foi apontada como o hit do carnaval 2026. A canção liderou a enquete promovida pelo portal, que reuniu 17.565 votos ao todo. A votação foi aberta no dia 12 de fevereiro e chegou ao fim na manhã desta quarta (18).

“Panamera” conquistou 7.273 votos (41,41%), garantindo o primeiro lugar em uma disputa acirrada. Logo atrás ficou “O Baiano Tem o Molho”, de O Kannalha, com 6.832 votos (38,90%), mostrando que a preferência do público ficou concentrada entre os dois sucessos.

Na terceira colocação apareceu “Plugin da Bagaceira”, de Claudia Leitte, com 1.688 votos (9,61%). "Gostosin", de Anitta, Hitmaker e Felipe Amorim, e "Vampirinha", de Ivete Sangalo, também ocupam o top 5.

É importante destacar que o resultado reflete exclusivamente a participação espontânea dos leitores de HZ e não se trata de uma pesquisa científica ou levantamento estatístico oficial.

Confira o ranking completo:

  1. Panamera – Tony Salles: 41,41% (7.273 votos)
  2. O Baiano Tem o Molho – O Kannalha: 38,90% (6.832 votos)
  3. Plugin da Bagaceira – Claudia Leitte: 9,61% (1.688 votos)
  4. Gostosin – Anitta, Hitmaker e Felipe Amorim: 2,95% (518 votos)
  5. Vampirinha – Ivete Sangalo: 1,99% (349 votos)
  6. Marquinha de Fitinha – Léo Santana: 1,45% (254 votos)
  7. Desliza (“Ólhinho” no Corpinho) – Léo Santana e Melody: 1,35% (238 votos)
  8. Jetski – Pedro Sampaio, Melody e MC Meno K: 1,20% (210 votos)
  9. Carnaval – Marina Sena e Psirico: 0,56% (98 votos)
  10. Fanatismo – Yasmin Sensação: 0,23% (41 votos)
  11. Sequência Feiticeira – Pedro Sampaio: 0,23% (40 votos)
  12. Posso Até Não Te Dar Flores – MC Ryan SP, MC Jacaré e MC Meno K: 0,14% (24 votos)

