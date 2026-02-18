“Panamera”, de Tony Salles, é escolhida como hit do carnaval 2026 por leitores de HZ

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 10:33
Os leitores de HZ escolheram: “Panamera”, de Tony Salles, foi apontada como o hit do carnaval 2026. A canção liderou a enquete promovida pelo portal, que reuniu 17.565 votos ao todo. A votação foi aberta no dia 12 de fevereiro e chegou ao fim na manhã desta quarta (18).
“Panamera” conquistou 7.273 votos (41,41%), garantindo o primeiro lugar em uma disputa acirrada. Logo atrás ficou “O Baiano Tem o Molho”, de O Kannalha, com 6.832 votos (38,90%), mostrando que a preferência do público ficou concentrada entre os dois sucessos.
Na terceira colocação apareceu “Plugin da Bagaceira”, de Claudia Leitte, com 1.688 votos (9,61%). "Gostosin", de Anitta, Hitmaker e Felipe Amorim, e "Vampirinha", de Ivete Sangalo, também ocupam o top 5.
É importante destacar que o resultado reflete exclusivamente a participação espontânea dos leitores de HZ e não se trata de uma pesquisa científica ou levantamento estatístico oficial.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta