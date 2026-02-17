Galeria de fotos

Bloco Amigos da Onça completa 10 anos e leva multidão ao Centro de Vitória

Com muita animação e irreverência, o bloco rodou o quarteirão e transformou a região em um verdadeiro palco de festa pop; veja fotos

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 12:37

O Bloco Amigos da Onça celebrou 10 anos em grande estilo, nesta terça-feira (17), e levou uma multidão à Rua Barão de Monjardim, no Centro de Vitória. Com muita animação e irreverência, o bloco rodou o quarteirão e transformou a região em um verdadeiro palco de festa pop.

A trilha sonora foi dominada por sucessos de Britney Spears, Lady Gaga, Rihanna, Anitta e Madonna, garantindo coro alto e coreografias improvisadas no meio da rua. Os hits deste ano também não ficaram de fora, como o sucesso "Jetski", de Melody, Pedro Sampaio e MC Meno K.

Entre uma música e outra, fantasias ousadas - de onças - e cheias de criatividade chamaram atenção e reforçaram a identidade divertida do bloco, que já virou tradição na programação carnavalesca da capital.

Um dos pontos altos da comemoração foi a presença de uma “onça” cenográfica que interagia com o público e distribuía “leite” aos foliões. Na verdade, a bebida era uma batidinha de gengibre, coco e abacaxi, que ajudou a refrescar quem encarou o calor e manteve o clima descontraído da festa.

Bloco Amigos da Onça completa 10 anos e leva multidão ao Centro de Vitória Crédito: Felipe Khoury

Um dos organizadores do evento, Matheus Corassa, ressaltou os 10 anos do bloco. "Nós começamos como um coletivo de artista se produtores culturais e crescemos ano a ano. Hoje é dia de celebrar esses 10 anos. São 10 anos de prazer, de celebração ao carnaval e de corpo na rua".

Matheus Corassa, um dos organizadores do bloco Amigos da Onça Crédito: Fernando Madeira

Em uma década de história, o Amigos da Onça mostrou que segue forte, reunindo gerações e mantendo viva a mistura de humor, música pop e muita ousadia no carnaval de Vitória.

VEJA GALERIA DE FOTOS

Bloco Amigos da Onça completa 10 anos 1 de 79

Este vídeo pode te interessar