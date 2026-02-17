Galeria de fotos

Circuito da Folia embala foliões com muita música até o Sambão do Povo; veja fotos

Programação ganhou reforço especial com a cantora Dalzy Sales no trio do Circuito; Shows de Frazão e Tiee agitaram o Sambão do Povo

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 08:42

Circuito da Folia no Carnaval de Vitória Crédito: Vitor Jubini

O Circuito da Folia arrastou uma multidão nesta segunda-feira (16), em um percurso que saiu da Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória, e seguiu até o Sambão do Povo, consolidando mais um dia de festa no carnaval da capital. Entre confetes, brilho e muita animação, foliões acompanharam o trio elétrico ao longo do trajeto, transformando o caminho em um grande corredor de alegria.

A programação ganhou reforço especial com a cantora Dalzy Sales no trio do Circuito. Dalzieli Sales Rosa, conhecida artisticamente como Dalzy Sales, levou sua voz potente para o público e mostrou por que tem se destacado na noite capixaba. Nascida em Aracruz e criada em Nova Almeida, na Serra, a artista começou a trajetória musical cantando em igrejas antes de ampliar o repertório para outros estilos e conquistar espaço no cenário local.

Ao chegar ao Sambão do Povo, a festa continuou com shows de Frazão e do cantor Tiee, nome nacional que animou o público com sucessos do samba e do pagode. O encerramento manteve o clima de celebração e reforçou a diversidade de ritmos que marca a programação do carnaval em Vitória.

Confira na galeria de fotos os melhores momentos do Circuito da Folia

Circuito da Folia anima foliões na segunda de carnaval (16) 1 de 24

