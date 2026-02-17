Editorias do Site
Redes Sociais

Circuito da Folia embala foliões com muita música até o Sambão do Povo; veja fotos

Programação ganhou reforço especial com a cantora Dalzy Sales no trio do Circuito; Shows de Frazão e Tiee agitaram o Sambão do Povo

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Vitor Jubini

Editor de Fotografia / [email protected]

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 08:42

Circuito da Folia no Carnaval de Vitória
Circuito da Folia no Carnaval de Vitória Crédito: Vitor Jubini

O Circuito da Folia arrastou uma multidão nesta segunda-feira (16), em um percurso que saiu da Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória, e seguiu até o Sambão do Povo, consolidando mais um dia de festa no carnaval da capital. Entre confetes, brilho e muita animação, foliões acompanharam o trio elétrico ao longo do trajeto, transformando o caminho em um grande corredor de alegria.

A programação ganhou reforço especial com a cantora Dalzy Sales no trio do Circuito. Dalzieli Sales Rosa, conhecida artisticamente como Dalzy Sales, levou sua voz potente para o público e mostrou por que tem se destacado na noite capixaba. Nascida em Aracruz e criada em Nova Almeida, na Serra, a artista começou a trajetória musical cantando em igrejas antes de ampliar o repertório para outros estilos e conquistar espaço no cenário local.

Ao chegar ao Sambão do Povo, a festa continuou com shows de Frazão e do cantor Tiee, nome nacional que animou o público com sucessos do samba e do pagode. O encerramento manteve o clima de celebração e reforçou a diversidade de ritmos que marca a programação do carnaval em Vitória.

Confira na galeria de fotos os melhores momentos do Circuito da Folia

Circuito da Folia anima foliões na segunda de carnaval (16)

Circuito da Folia no Carnaval de Vitória por Vitor Jubini
Circuito da Folia no Carnaval de Vitória por Vitor Jubini
Circuito da Folia no Carnaval de Vitória por Vitor Jubini
Circuito da Folia no Carnaval de Vitória por Vitor Jubini
Circuito da Folia no Carnaval de Vitória por Vitor Jubini
Circuito da Folia no Carnaval de Vitória por Vitor Jubini
Circuito da Folia no Carnaval de Vitória por Vitor Jubini
Circuito da Folia no Carnaval de Vitória por Vitor Jubini
Circuito da Folia no Carnaval de Vitória por Vitor Jubini
Circuito da Folia no Carnaval de Vitória por Vitor Jubini
Circuito da Folia no Carnaval de Vitória por Vitor Jubini
Circuito da Folia no Carnaval de Vitória por Vitor Jubini
Circuito da Folia no Carnaval de Vitória por Vitor Jubini
Circuito da Folia no Carnaval de Vitória por Vitor Jubini
Circuito da Folia no Carnaval de Vitória por Vitor Jubini
Circuito da Folia no Carnaval de Vitória por Vitor Jubini
Circuito da Folia no Carnaval de Vitória por Vitor Jubini
Circuito da Folia no Carnaval de Vitória por Vitor Jubini
Circuito da Folia no Carnaval de Vitória por Vitor Jubini
Circuito da Folia no Carnaval de Vitória por Vitor Jubini
Circuito da Folia no Carnaval de Vitória por Vitor Jubini
Circuito da Folia no Carnaval de Vitória por Vitor Jubini
Circuito da Folia no Carnaval de Vitória por Vitor Jubini
Circuito da Folia no Carnaval de Vitória por Vitor Jubini
1 de 24
Circuito da Folia no Carnaval de Vitória por Vitor Jubini

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Bloco Coisas de Negres leva resistência e representatividade ao Centro de Vitória

Bloco Coisas de Negres leva resistência e representatividade ao Centro de Vitória

Imagem - Glitter, ousadia e festa: Puta Bloco agita o Centro de Vitória neste domingo (15)

Glitter, ousadia e festa: Puta Bloco agita o Centro de Vitória neste domingo (15)

Imagem - Chá revelação no meio da folia emociona foliões no Regional da Nair, em Vitória

Chá revelação no meio da folia emociona foliões no Regional da Nair, em Vitória

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - 'Ela está aqui', diz Roberto de Carvalho sobre desfile em homenagem a Rita Lee

'Ela está aqui', diz Roberto de Carvalho sobre desfile em homenagem a Rita Lee
Imagem - Como saber se a paixão de Carnaval vai durar?

Como saber se a paixão de Carnaval vai durar?
Imagem - BBB 26: 'Você é muito egoísta', dispara Maxiane para Jonas

BBB 26: 'Você é muito egoísta', dispara Maxiane para Jonas