Bloco Coisas de Negres leva resistência e representatividade ao Centro de Vitória

Com o tema “A Resistência é Coletiva!”, bloco animou foliões nesta segunda-feira (16) ao som de grandes sucessos da música brasileira

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Fernando Madeira

Repórter-fotográfico / [email protected]

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 15:45

Bloco Coisas de Negres, em Vitória
Bloco Coisas de Negres, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

O bloco Coisas de Negres levou ritmo, potência e representatividade à Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória, nesta segunda-feira (16). Com o tema “A Resistência é Coletiva!”, o cortejo transformou a orla em um espaço de celebração, consciência e afirmação cultural durante o carnaval.

A bateria abriu o desfile em clima vibrante ao som de “A Cor é Rosa”, do cantor capixaba Silva, embalando foliões que acompanharam cada batida com dança, energia e orgulho. O bloco também trouxe diversos sucessos da música brasileira, como "À Primeira Vista", de Chico César, e "La belle de jour", de Alceu Valença, e "Sinais de Fogo", da cantora Preta Gil.

Entre cores, bandeiras e mensagens de valorização da cultura negra, o bloco reforçou a importância da união e da luta coletiva.

Bloco Coisas de Negres leva resistência e representatividade ao Centro de Vitória

Bloco Coisas de Negres, em Vitória por Fernando Madeira
Bloco Coisas de Negres, em Vitória por Fernando Madeira
Bloco Coisas de Negres, em Vitória por Fernando Madeira
Bloco Coisas de Negres, em Vitória por Fernando Madeira
Bloco Coisas de Negres, em Vitória por Fernando Madeira
Bloco Coisas de Negres, em Vitória por Fernando Madeira
Bloco Coisas de Negres, em Vitória por Fernando Madeira
Bloco Coisas de Negres, em Vitória por Fernando Madeira
Bloco Coisas de Negres, em Vitória por Fernando Madeira
Bloco Coisas de Negres, em Vitória por Fernando Madeira
Bloco Coisas de Negres, em Vitória por Fernando Madeira
Bloco Coisas de Negres, em Vitória por Fernando Madeira
Bloco Coisas de Negres, em Vitória por Fernando Madeira
Bloco Coisas de Negres, em Vitória por Fernando Madeira
Bloco Coisas de Negres, em Vitória por Fernando Madeira
Bloco Coisas de Negres, em Vitória por Fernando Madeira
Bloco Coisas de Negres, em Vitória por Fernando Madeira
Bloco Coisas de Negres, em Vitória por Fernando Madeira
Bloco Coisas de Negres, em Vitória por Fernando Madeira
Bloco Coisas de Negres, em Vitória por Fernando Madeira
Bloco Coisas de Negres, em Vitória por Fernando Madeira
Bloco Coisas de Negres, em Vitória por Fernando Madeira
Bloco Coisas de Negres, em Vitória por Fernando Madeira
Bloco Coisas de Negres, em Vitória por Fernando Madeira
Bloco Coisas de Negres, em Vitória por Fernando Madeira
Bloco Coisas de Negres, em Vitória por Fernando Madeira
Bloco Coisas de Negres, em Vitória por Fernando Madeira
Bloco Coisas de Negres, em Vitória por Fernando Madeira
Bloco Coisas de Negres, em Vitória por Fernando Madeira

