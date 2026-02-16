Fotos

Bloco Coisas de Negres leva resistência e representatividade ao Centro de Vitória

Com o tema “A Resistência é Coletiva!”, bloco animou foliões nesta segunda-feira (16) ao som de grandes sucessos da música brasileira

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 15:45

Bloco Coisas de Negres, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

O bloco Coisas de Negres levou ritmo, potência e representatividade à Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória, nesta segunda-feira (16). Com o tema “A Resistência é Coletiva!”, o cortejo transformou a orla em um espaço de celebração, consciência e afirmação cultural durante o carnaval.

A bateria abriu o desfile em clima vibrante ao som de “A Cor é Rosa”, do cantor capixaba Silva, embalando foliões que acompanharam cada batida com dança, energia e orgulho. O bloco também trouxe diversos sucessos da música brasileira, como "À Primeira Vista", de Chico César, e "La belle de jour", de Alceu Valença, e "Sinais de Fogo", da cantora Preta Gil.

Entre cores, bandeiras e mensagens de valorização da cultura negra, o bloco reforçou a importância da união e da luta coletiva.

