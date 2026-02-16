Repórter / [email protected]
Repórter-fotográfico / [email protected]
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 15:45
O bloco Coisas de Negres levou ritmo, potência e representatividade à Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória, nesta segunda-feira (16). Com o tema “A Resistência é Coletiva!”, o cortejo transformou a orla em um espaço de celebração, consciência e afirmação cultural durante o carnaval.
A bateria abriu o desfile em clima vibrante ao som de “A Cor é Rosa”, do cantor capixaba Silva, embalando foliões que acompanharam cada batida com dança, energia e orgulho. O bloco também trouxe diversos sucessos da música brasileira, como "À Primeira Vista", de Chico César, e "La belle de jour", de Alceu Valença, e "Sinais de Fogo", da cantora Preta Gil.
Entre cores, bandeiras e mensagens de valorização da cultura negra, o bloco reforçou a importância da união e da luta coletiva.
Bloco Coisas de Negres leva resistência e representatividade ao Centro de Vitória
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta