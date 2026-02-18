Pet

6 raças de cachorro grandes e brancas

Conheça cães de porte grande com pelagem clara, que passam uma imagem elegante e imponente

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 12:53

Cachorros grandes, com pelagem branca, costumam transmitir uma imagem elegante e imponente Crédito: Imagem: Valerie Reeves | Shutterstock

Existem diversas raças de cachorro espalhadas pelo mundo, com tamanhos, temperamentos e aparências bem diferentes. Entre elas, algumas chamam atenção logo de cara por um conjunto marcante: o porte grande e a pelagem branca, que costuma passar uma imagem elegante, imponente e, ao mesmo tempo, muito charmosa.

Apesar da cor ser um detalhe que encanta, é importante lembrar que cada raça tem necessidades específicas, como nível de energia, espaço, rotina de exercícios, socialização e cuidados com a pelagem. Por isso, conhecer o perfil de cada cão é o melhor caminho para fazer uma escolha consciente e compatível com o estilo do tutor. Veja!

1. Pastor branco suíço

O pastor branco suíço é um cachorro grande, inteligente e leal, com grande facilidade para treinos e esportes Crédito: Imagem: Oksamutnaya| Shutterstock

O Pastor Branco Suíço surgiu a partir de linhagens do Pastor Alemão com pelagem branca e foi desenvolvido até ser reconhecido como raça própria em alguns países europeus. É um cão grande, atlético, de corpo harmonioso, com orelhas eretas e expressão sempre atenta, transmitindo inteligência e equilíbrio. Sua pelagem dupla, densa e geralmente branca pura, chama atenção pela beleza e facilidade de manutenção. No comportamento, é leal, muito apegado ao tutor e aprende comandos com facilidade, tornando-se excelente para treinamentos e esportes.

2. Samoieda

O Samoieda é forte, sociável e dono de uma pelagem volumosa que protege do frio intenso Crédito: Imagem: Julia Pavaliuk | Shutterstock

Originário da Sibéria, o samoieda foi criado por povos nômades para puxar trenós e ajudar na rotina de trabalho em temperaturas extremas. É um cachorro grande e forte, com aparência “fofa”, sorriso característico e pelagem branca volumosa, que funciona como proteção térmica. O porte é robusto e elegante, e o pelo é longo, macio e muito abundante. No dia a dia, costuma ser sociável, alegre e bastante comunicativo, podendo latir com frequência.

3. Dogo argentino

Musculoso e confiante, o dogo argentino tem um perfil protetor Crédito: Imagem: Rafal Rutkowski | Shutterstock

O Dogo Argentino foi desenvolvido na Argentina com o objetivo de criar um cão forte, resistente e corajoso, originalmente usado em caçadas de grande porte. É um cachorro grande, musculoso, de corpo firme, peito largo e pelagem curta, lisa e branca. Sua personalidade costuma ser confiante e protetora, e ele tende a criar um vínculo muito intenso com o tutor. Ao mesmo tempo, pode ser territorial e desconfiado com estranhos.

4. Akbash

De origem turca, o akbash é um cachorro independente, com postura vigilante e pelagem que se adapta ao clima Crédito: Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock

O akbash é um cão de guarda de rebanhos originário da Turquia, criado para proteger ovelhas e cabras contra predadores. Ele é grande, alto, com corpo forte e aparência mais “seca”, além de cabeça alongada e postura séria. A pelagem costuma ser branca e pode variar entre curta e média, geralmente com subpelo que ajuda na proteção contra o clima. Seu comportamento é independente, vigilante e calmo, mas ele tende a agir por conta própria.

5. Kuvasz

Raça húngara antiga, forte e corajosa, o kuvasz tem pelagem ondulada e instinto protetor marcante Crédito: Imagem: La Su | Shutterstock

Também ligado à proteção de rebanhos, o kuvasz é uma raça antiga da Hungria, conhecida por sua coragem e por ser um excelente cão de guarda. É grande, forte, com pelagem branca densa e levemente ondulada, que protege bem do frio e de intempéries. Em casa, tende a ser leal, carinhoso e muito protetor com o território. Porém, pode ser desconfiado com estranhos, o que exige socialização desde filhote.

6. Cão de montanha dos pireneus

Grande, peludo e resistente ao frio, o Cão de montanha dos pireneus é tranquilo com a família e atento na proteção do território Crédito: Imagem: Valerie Reeves | Shutterstock

Originário da região dos Pireneus, entre França e Espanha, esse cão foi criado para proteger rebanhos em áreas montanhosas. É um cachorro grande, alto e bastante peludo, com pelagem branca espessa e subpelo denso, o que o torna muito resistente ao frio. No temperamento, costuma ser tranquilo, paciente e gentil com a família, mas também muito vigilante. Ele pode latir bastante, especialmente à noite, por conta do instinto de guarda.