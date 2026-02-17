Pet

Landseer: conheça as características dessa raça de cachorro

Gigante e marcado por uma pelagem branca com manchas pretas, ele chama atenção pela postura tranquila

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 14:52

O landseer é reconhecido como uma raça distinta por apresentar características próprias Crédito: Imagem: otsphoto | Shutterstock

O landseer é uma raça de grande porte que tem origem reconhecida na Alemanha e na Suíça, conforme o padrão oficial divulgado pela Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), entidade responsável pelos registros e padrões das raças no Brasil. Ele é classificado como cão de guarda e companhia, o que significa que, além do porte imponente, foi selecionado para conviver de forma próxima com a família.

Historicamente, o landseer está ligado aos antigos cães do tipo terra-nova, mas foi reconhecido como uma raça distinta por apresentar características próprias, especialmente na estrutura corporal e na coloração. Segundo a CBKC, ele transmite a imagem de um cachorro alto, poderoso e harmonioso, com construção mais magra que a do terra-nova tradicional, principalmente nos machos.

A seguir, conheça em detalhes os principais aspectos da raça landseer!

1. Aparência física

De acordo com a CBKC, o landseer é um cão de porte grande , com altura na cernelha entre 72 e 80 cm nos machos e 67 a 72 cm nas fêmeas. A estrutura corporal deve ser forte, mas bem proporcionada, com pernas relativamente mais longas, o que contribui para uma aparência mais elegante.

A cabeça é descrita, segundo o padrão da CBKC, como larga, sem rugas, com expressão nobre e serena. O focinho é forte e a trufa é preta. Os olhos, de tamanho médio e de cor marrom, reforçam a expressão amigável, enquanto as orelhas são de inserção média e ficam caídas ao lado da cabeça.

Um dos traços mais marcantes é a pelagem. Conforme a CBKC, o pelo de cobertura é longo, liso e denso, com presença de subpelo (exceto na cabeça, onde é mais curto). A cor é predominantemente branca com manchas pretas bem definidas no corpo. A cabeça geralmente é preta, com focinho branco e uma faixa branca simétrica que se estende até a testa, formando um contraste elegante e característico da raça.

Outro detalhe importante descrito pela CBKC é a presença de membranas interdigitais nas patas, característica que revela sua aptidão histórica para atividades na água.

2. Temperamento e personalidade

Trata-se de um cão que costuma ser bastante ligado à família e ao tutor. Seu porte pode intimidar à primeira vista, mas a raça é conhecida por apresentar postura calma e comportamento previsível quando bem orientada. Por ser classificado pela CBKC como cão de guarda e companhia, é esperado que seja atento ao ambiente, mas sem comportamento exagerado.

A convivência com crianças e outros animais tende a ser positiva quando o cachorro é socializado desde cedo. Ainda assim, por se tratar de um animal de grande porte, a supervisão e o manejo responsável são sempre recomendados.

A pelagem longa e densa do landseer exige escovação frequente Crédito: Imagem: Pandas | Shutterstock

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Por ser um cão de grande porte e crescimento acelerado nos primeiros meses, a alimentação deve ser equilibrada e adequada à fase da vida. O tutor deve optar por rações específicas para raças grandes ou seguir orientação veterinária para evitar sobrepeso, que pode sobrecarregar articulações.

O acompanhamento veterinário regular é fundamental, especialmente para monitorar articulações , coração e condições comuns a cães de grande porte. A pelagem longa e densa exige escovação frequente para evitar nós, remover pelos mortos e manter a pele saudável.

4. Educação e socialização

A educação deve começar ainda na fase de filhote. Por ser um cão grande e forte, é essencial ensinar comandos básicos como sentar, deitar, esperar e caminhar sem puxar a guia. O uso de reforço positivo tende a trazer bons resultados, já que a raça costuma responder bem a orientações firmes e consistentes. A socialização também é indispensável. Expor o landseer, de forma gradual e segura, a diferentes pessoas, ambientes e situações contribui para formar um adulto equilibrado.