Viradouro é campeã do carnaval do Rio; escola que homenageou Lula é rebaixada

Viradouro conquistou o título na Sapucaí com o enredo “Pra Cima, Ciça!”

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 17:27

Viradouro é campeã do carnaval do Rio

A Unidos do Viradouro é a grande campeã do carnaval 2026 do Rio. A escola conquistou o título com o enredo “Pra Cima, Ciça!”, um tributo ao sambista Moacyr da Silva Pinto, que completa 70 anos de idade e 55 de seu primeiro desfile.

A agremiação narrou na Marquês de Sapucaí a história do músico desde os tempos na escola Estácio de Sá até a atualidade. Entre os destaques, esteve a atriz Juliana Paes, que voltou ao posto de rainha da bateria após 17 anos.

Já a Acadêmicos de Niterói, que levou à avenida o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, dedicado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ficou em último lugar e foi rebaixada.

A Viradouro se apresentou com 23 alas, seis carros, dois tripés e 2.500 componentes.

Tarcísio Zanon assinou o projeto da Viradouro na Sapucaí. Wander Pires interpretou o samba no microfone e o casal Julinho Nascimento e Rute Alves conduziu o pavilhão em um desfile marcado pela emoção.

Como não poderia ser diferente, a bateria brilhou. Do meio até o fim da apresentação, os ritmistas desfilaram sobre um grande carro alegórico, com Ciça à frente, como destaque.

Outro momento emocionante foi a participação do carnavalesco Paulo Barros, que fez história em escolas como Salgueiro, Unidos da Tijuca e Vila Isabel, como destaque em uma das alegorias.

Rebaixamento

O desfile da rebaixada Acadêmicos de Niterói, foi marcado por acusações de propaganda eleitoral antecipada. O samba, puxado por Emerson Dias, abordou a infância de Lula no agreste pernambucano, a mudança para o Sudeste, e seu papel como sindicalista e como político. Lula acompanhou o desfile na Sapucaí e chegou a descer do camarote para cumprimentar o mestre-sala e a porta-bandeira a escola.

