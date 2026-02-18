Editorias do Site
Fã capixaba presenteia Francine Ehlke com vestido de crochê e viraliza

Criada em quatro dias, a peça de crochê foi entregue à influenciadora no ES e rendeu divulgação espontânea à jovem empreendedora

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 19:00

Francine Ehlke ganhou um vestido de crochê de fã capixaba
Francine Ehlke ganhou um vestido de crochê de fã capixaba  Crédito: Reprodução/Instagram/@francinyehlke

Um vestido de crochê feito em 4 dias e com muito carinho. Esse foi o presente recebido pela influenciadora Francine Ehlke por uma capixaba na inauguração da loja Sephora no Espírito Santo, no dia 6 de fevereiro.

Francine compartilhou o mimo em seu perfil no Instagram. “Olha que coisa mais linda, eu fiquei obcecada”, disse.

Entre as mais de 1500 pessoas presentes na inauguração da loja, a fã conseguiu chegar até Francine para presenteá-la. A jovem tem mais de 200 mil seguidores no Instagram e compartilha as peças que produz.

O vestido que Francine recebeu é branco, com formato de concha no busto e saia no estilo plissada. A peça chamou a atenção da influenciadora, que afirmou ser um dos vestidos mais lindos que ela já usou.

O momento ainda foi marcado por uma situação engraçada, já que, por conta da correria, Francine não percebeu que era um presente logo de cara e pensou que fosse um “casaquinho”. Ao ter mais tempo, Fran provou a peça.

A influenciadora ainda compartilhou o perfil da empreendedora, uma propaganda das boas.

