Automaquiagem para o verão: confira dicas para arrasar na estação

O verão pede maquiagens mais leves, resistentes e funcionais, já que as altas temperaturas tendem a aumentar o suor e a oleosidade ao longo do dia. Além disso, com o sol mais intenso, é importante escolher produtos que ofereçam conforto na pele e boa durabilidade, sem pesar. Nesse cenário, acertar a ordem de aplicação faz toda a diferença, pois ajuda a melhorar o acabamento, controlar o brilho e manter a maquiagem bonita por mais tempo, mesmo em ambientes quentes ou ao ar livre.
Segundo Natália Dantas, instrutora do curso de automaquiagem da Catherine Hill em São Paulo, uma produção básica dura menos de 15 minutos, desde que a sequência correta seja respeitada:
Primeiro, para evitar craquelagem, a hidratação deve ser o primeiro passo (tônico e creme hidratante). Em seguida, deve-se respeitar esta sequência: blindagem, produtos cremosos (base e corretivo), produtos em pó (pó translúcido, contorno, blush, iluminador, sombra), rímel, lápis labial, gloss e bruma fixadora.
Alguns cuidados técnicos fazem diferença no acabamento e na durabilidade da maquiagem em dias quentes. A seguir, confira orientações importantes para evitar erros comuns e garantir um resultado mais natural e resistente:
O único produto que deve vir após a blindagem — espécie de óleo leve que funciona como cola para a make — é a base. Protetor solar vem antes. Ou depois, caso seja um com cor como substituição.
A base deve ser aplicada com esponja úmida, assim o produto não absorve na esponja e adere melhor à pele.
Pó só depois dos cremosos. “É um erro muito comum passar o pó e depois usar contorno ou blush cremoso. Tudo isso precisa vir antes”, alerta Natália Dantas. O pó translúcido deve se concentrar na zona T. “Dá para passar a bruma após esse passo para reforçar a selagem”, diz.
Contorno e blush devem ser aplicados com movimentos de varridinha, sem linhas marcadas. Para efeito de “coradinha de sol”, uma varridinha suave no centro do nariz traz naturalidade.
Quem quer a sensação de boca maior, o contorno pode ultrapassar levemente a linha natural dos lábios. Gloss e cores vibrantes combinam com a estação.
No fim, os pincéis devem ser higienizados com um limpador próprio para eles, para não prejudicar as cores da maquiagem seguinte e prevenir acne e bactérias.
Vai passar o dia na praia? Dá para fazer uma make só com protetor solar. A maquiadora profissional Giovanna Visnardi, parceira da Ollie, orienta priorizar produtos multifuncionais com alto FPS, para reaplicar ao longo do dia.
Siga esta sequência: glow facial com fotoproteção para hidratar e iluminar, protetor com cor FPS 95 no seu tom, o mesmo produto em um tom mais claro para servir como corretivo, dois tons mais escuros para contorno, bastão 3 em 1 colorido, com FPS 95 para as pálpebras, lábios e maçãs, pó translúcido com FPS 30 para selar tudo. A combinação de diferentes produtos com altos níveis de FPS é a chave.
Para garantir um resultado mais duradouro e natural durante o verão, alguns cuidados fazem toda a diferença na aplicação e na escolha dos produtos. A seguir, confira orientações práticas que ajudam a manter a maquiagem bonita, funcional e alinhada às necessidades da pele em dias de calor intenso.
Aplique o bastão colorido com batidinhas leves, sem arrastar, ou usar um pincel ou dedo limpo para depositar o produto apenas onde deseja cor. Para quem quer efeito “carinha de saúde”, a cor indicada é a coral. “Queimada de sol”, terracota. Já quem quer uma vibe mais natural, um tom “rosa malva” é melhor.
Existem diferentes texturas do protetor solar com cor: fluido, pó ou bastão. Para os dois que são líquidos e cremosos, é preciso esfumar bastante todas as etapas para não ficarem marcadas.
Ao adicionar o bastão na boca, pálpebras e maçãs, “o ideal é aplicar com batidinhas leves, sem arrastar, para não remover as camadas de proteção anteriores e usar um pincel ou dedo limpo para depositar o produto apenas onde deseja cor”, orienta Giovanna Visnardi.
A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda a reaplicação do protetor solar a cada duas horas. A dica de Giovanna Visnardi é remover o excesso de oleosidade com um lenço e “reaplicar o protetor solar em bastão em regiões mais oleosas como a zona T com leves batidinhas, finalizando com pó translúcido com FPS em uma camada fina e só onde for necessário selar”.
No corpo, se for utilizar iluminador corporal com FPS, é preciso reaplicá-lo após nadar ou suar. “No verão, menos é mais”, resume Giovanna Visnardi. “Priorize produtos multifuncionais com FPS e aplique em camadas finas. Sempre que possível, complemente a proteção com acessórios físicos, como chapéus e óculos, especialmente em exposição prolongada ao sol”, finaliza.
Por Débora Oliveira
