5 filmes imperdíveis que estreiam nos cinemas nesta semana de fevereiro

Seja para assistir sozinho, em família ou com amigos, as opções prometem proporcionar experiências marcantes nas telonas

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 18:53

As salas de cinema oferecem opções tanto para quem busca entretenimento leve quanto para espectadores interessados em narrativas mais profundas Crédito: Imagem: Nestor Rizhniak | Shutterstock

A terceira semana de fevereiro traz aos cinemas brasileiros uma programação variada que atende diferentes públicos e estilos cinematográficos. As salas oferecem opções tanto para quem busca entretenimento leve quanto para espectadores interessados em narrativas mais profundas.

Seja para assistir sozinho, em família ou com amigos, as opções prometem proporcionar experiências marcantes nas telonas. Confira a seguir cinco filmes que chegam aos cinemas e escolha qual combina mais com o seu interesse!

1. Anêmona – 19/02

Em “Anêmona”, Ray Stoker enfrenta conflitos familiares quando seu irmão tenta reaproximá-lo do filho que abandonou Crédito: Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures

Dirigido por Ronan Day-Lewis, “Anêmona” marca o retorno de Daniel Day-Lewis às telas após oito anos de ausência, em uma parceria criativa com seu filho . O drama aborda laços familiares e a relação entre pais, filhos e irmãos. Day-Lewis encarna Ray Stoker, um ex-soldado britânico vivendo em um exílio autoimposto.

Nesse isolamento, o ex-militar tenta encarar feridas do passado, sem contato com outras pessoas, inclusive sua família, há anos. Quando seu irmão Jem (Sean Bean) aparece com o intuito de trazer Ray de volta para o convívio familiar, conflitos parentais surgem, já que Jem chega com a intenção de reaproximar Ray do complicado filho que o soldado abandonou.

2. Isso Ainda Está de Pé? – 19/02

“Isso Ainda Está de Pé?” acompanha Alex e Tess descobrindo como é a vida separados após anos de casamento Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures

Dirigido por Bradley Cooper, “Isso Ainda Está de Pé?” acompanha Alex (Will Arnett) e Tess (Laura Dern), que decidem por um divórcio amigável após anos juntos em um casamento que lentamente se desfez. Agora, começa uma fase estranha de descobrir como é a vida separados enquanto tentam cuidar e educar dois meninos e manter suas amizades cultivadas como um casal ao longo desses anos.

Alex inevitavelmente enfrenta uma crise de meia-idade, buscando um novo propósito na cena de comédia stand up em Nova York. Enquanto isso, Tess confronta os sacrifícios que fez pelo bem da família durante todo esse tempo. Os dois são forçados a encarar uma nova realidade em que dividem as obrigações enquanto pais, descobrem suas identidades e tentam entender se o amor pode tomar outras formas. O elenco também conta com Andra Day e Bradley Cooper.

3. EPIC: Elvis Presley in Concert – 19/02

“EPIC: Elvis Presley in Concert” mostra o Rei do Rock em sua melhor forma, com imagens raras e inéditas de arquivo Crédito: Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures

Dirigido por Baz Luhrmann, “EPIC: Elvis Presley in Concert” é um documentário que promete uma experiência cinematográfica única sobre o Rei do Rock. O cineasta também comandou “Elvis”, que levou mais de 1 milhão de brasileiros aos cinemas em 2022. O filme mostra Elvis em sua melhor forma e apresenta sua história como nunca se viu antes, com imagens raras e inéditas de arquivo, que exploram o artista nos palcos e nos bastidores.

Vencedor de cinco Grammy Awards, Elvis, considerado o “Rei do Rock & Roll”, é um ícone cultural, sendo ainda hoje o músico solo mais vendido da história, com 1 bilhão de discos comercializados, segundo o Guinness World Records. A produção reúne apresentações ao vivo, momentos dos bastidores e registros que revelam diferentes facetas do artista que revolucionou a música mundial. Distribuído pela Universal Pictures, o longa oferece aos fãs e ao público em geral a oportunidade de conhecer mais sobre a trajetória de um dos maiores nomes da história da música.

4. The Moment – 19/02

“The Moment” marca a estreia de Charli xcx como atriz, explorando os bastidores da fama de uma estrela pop Crédito: Imagem: Reprodução digital | A24

Dirigido por Aidan Zamiri, “The Moment” marca a estreia de Charli xcx como atriz em um papel de destaque. O “falso documentário” foi desenvolvido a partir de uma ideia original da própria protagonista e explora os bastidores da fama de uma estrela pop. Na trama, uma artista em ascensão enfrenta as complexidades da fama e da pressão da indústria enquanto se prepara para sua estreia em turnê em arenas.

A produção combina filmagens reais do palco e aparições em programas de TV com cenas fictícias que exploram os bastidores da turnê e as turbulências emocionais de estar no centro de um fenômeno pop global. Diferentemente de um documentário de turnê tradicional, Charli revelou que a ideia original nasceu justamente da pressão que recebeu para fazer um documentário convencional, o que a levou a imaginar algo completamente diferente: uma ficção que capturasse a essência das emoções e desafios daquele momento específico. O elenco também conta com Alexander Skarsgård, Rachel Sennott, Rosanna Arquette, a cantora Shygirl, Kylie Jenner e o produtor musical A. G. Cook.

5. Viagem Gelada: O Resgate Do Urso Polar – 19/02

Na animação “Viagem Gelada: O Resgate Do Urso Polar”, animais precisam chegar seguros a seus habitats naturais Crédito: Imagem: Reprodução digital | PlayArte

Dirigida por Gabriel Riva Palacio e Rodolfo Riva Palacio, “Viagem Gelada: O Resgate Do Urso Polar” é uma animação mexicana que traz uma aventura animal dentro de uma fazenda com dezenas de galinhas. Quando um trio de pinguins e um urso-polar conseguem finalmente escapar de um perigoso circo ilegal, eles se deparam com a galinha Toto.

Apesar de não terem a menor ideia de como uma ave desse porte poderia sobreviver no extremo frio do Polo Sul, uma importante missão é encarada pelos bichos. Eles precisam chegar seguros em seus habitats naturais, mesmo que as temperaturas não sejam agradáveis para todos.