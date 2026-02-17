Editorias do Site
Barra do Jucu: Bloco Surpresa encena “guerra” pelo Palácio Anchieta

Com Cavalo de Tróia e duelo entre Medusas e Guerreiras, bloco da Barra do Jucu celebra 40 anos com sátira sobre a sucessão estadual

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Vitor Jubini

Editor de Fotografia / [email protected]

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 18:18

A surpresa foi revelada. O tradicional Bloco Surpresa, que em 2026 completa 40 anos de história, transformou as ruas da Barra do Jucu, em Vila Velha, em um grande palco a céu aberto nesta terça-feira (17). O enredo deste ano mergulha na disputa pelo Governo do Espírito Santo em 2026, prometida como uma das mais emblemáticas das últimas décadas.

Com o tema “No Reino Barrense, a Coroa é do Povo”, o desfile apresentou um imponente Cavalo de Tróia — descrito como um “presente de grego” ao governador — além de um castelo cenográfico que representa o Palácio Anchieta. Na encenação, os “soldados” - que fazem alusão a políticos capixabas - tentam conquistar o posto do rei.

A narrativa foi dividida em duas alas estratégicas: as Medusas, posicionadas à frente do castelo para defender o Reino e “petrificar” invasores; e as Guerreiras, que emergem do Cavalo de Tróia para surrupiar o palácio. O veredito final foi revelado nesta terça-feira (17), em que o povo leva a "coroa".

Um dos momentos mais simbólicos foi a participação de Mauro do Castelo, figura folclórica da Barra do Jucu e proprietário do famoso castelo que é ponto turístico da região. Ele desfilou sobre o Cavalo de Tróia, conectando a identidade local à ficção política criada pelo bloco.

Bloco Surpresa encena “guerra” pelo Palácio Anchieta Crédito: Vitor Jubini

Para o coordenador-geral, Carlos Magno Receputi, o Surpresa mantém sua essência ao unir cultura e crítica social. “Sempre tivemos a característica de alfinetar a política com irreverência, humor e perspicácia”, destaca.

Bloco Surpresa encena “guerra” pelo Palácio Anchieta

Estrutura e impacto cultural

O CarnaBarra 2026 mobiliza cerca de 400 profissionais diretos, entre produtores, artesãos, artistas e comunicadores. Com investimento de R$ 500 mil — por meio de patrocínio da Kurumá Toyota via Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC) —, o evento conta com estrutura completa: posto médico, banheiros químicos, área kids e feira gastronômica. A festa tem apoio da Prefeitura de Vila Velha, da Secult-ES e do Governo do Estado.

Quatro décadas de irreverência

Criado em 1986 por um grupo de amigos que resgatou a tradição dos mascarados — que se fantasiavam escondidos na restinga de Jacarenema para surgir de surpresa na avenida —, o bloco consolidou um formato próprio de teatro carnavalesco.

Ao longo de quatro décadas, o Surpresa satirizou episódios folclóricos locais, como o “Ônibus do Desarranjo” e o “Monstro Marinho”, além de figuras públicas nacionais e internacionais, como FHC e Bill Clinton — desfile que chegou a ser exibido ao vivo no Fantástico, da TV Globo.

Bloco Surpresa encena “guerra” pelo Palácio Anchieta Crédito: Vitor Jubini

Governadores e prefeitos também já foram alvos bem-humorados das marchinhas, como no emblemático “Tartaru Max”, inspirado em Max Mauro. A criatividade das alegorias virou marca registrada, com destaques como a famosa “vaca voadora” e o enredo “Tanque U”, que simulou uma guerra fictícia na Barra com efeitos cenográficos impressionantes.

