Musa da Estácio de Sá diz que processará Luana Piovani após críticas a procedimentos estéticos

Ravena Hanniely afirma que a questão envolve diretamente o direito de imagem e já está sendo analisada por seus advogados

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 14:59

Polêmica entre musa e Luana Piovani Crédito: Reprodução Instagram @ravenahanniely.oficial e @luapio

A musa da Estácio de Sá Ravena Hanniely afirmou que pretende processar Luana Piovani após a atriz publicar, sem autorização, um vídeo dela nas redes sociais acompanhado de comentários irônicos sobre procedimentos estéticos. Segundo Ravena, a questão envolve diretamente o direito de imagem e já está sendo analisada por seus advogados.

A polêmica começou depois que Piovani, que voltou a desfilar na Marquês de Sapucaí no Carnaval 2026, compartilhou nos stories um vídeo de Ravena ao responder perguntas sobre seu "preparo" para o desfile.

Na publicação, a atriz afirmou que seu preparo teria sido "chopp e franguim a passarim" e citou expressões como "bunda hialurônica" e "lipo HD", em referência às intervenções estéticas que Ravena já declarou ter feito.

Após a postagem, Ravena se manifestou e classificou a atitude como desrespeitosa. Em resposta, ela questionou o discurso de Piovani em defesa das mulheres e apontou incoerência no posicionamento.

"Você diz defender mulheres, pede respeito e cobra sororidade, mas escolhe atacar justamente aquelas que fizeram escolhas diferentes das suas", escreveu a musa.

Ela também reforçou que sempre foi transparente sobre os procedimentos estéticos e defendeu que cada mulher deve ter liberdade para decidir sobre o próprio corpo.

Caso será levado à Justiça

Ravena afirmou que já está tomando providências jurídicas e que o caso deve seguir adiante. Segundo ela, o uso de sua imagem sem autorização é o ponto principal da medida.

"Eu sempre fui transparente sobre as minhas escolhas. O que não pode acontecer é utilizarem minha imagem sem consentimento", declarou.

