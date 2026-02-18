Carnaval

Virginia tira costeiro no meio da avenida e quase perde o tapa-sexo

Influenciadora não aguentou peso da fantasia e pediu para remover peça

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 09:31

Virginia Fonseca estreia como rainha de bateria Crédito: Fotoarena/Folhapress

A aguardada estreia de Virginia Fonseca na Sapucaí foi marcada por tumulto, vaias e problemas com a fantasia. No meio do desfile, a influenciadora pediu para retirar o costeiro e voltou à avenida com o figurino desfalcado. A peça pesava cerca de 12 quilos.



Em outro momento, o tapa-sexo de Virginia começou a descolar do corpo. Ela precisou sambar com mais cuidado para segurar a peça no lugar. O mau funcionamento da fantasia pode reduzir pontos para a escola.

Minutos antes de entrar na Sapucaí, a influenciadora fez uma live com os fãs em que reclamou da estrutura do figurino. Segundo ela, o peso do costeiro estava fazendo a parte de baixo do maiô ceder.

A entrada de Virginia na concentração da escola foi tumultuada, com empurra-empurra entre imprensa, fãs e cerca de 15 seguranças que a acompanhavam. Um fotógrafo chegou a cair no meio da confusão e arranhou o cotovelo.

O desfile também foi marcado por vaias da arquibancada. Na concentração, houve até foliões pedindo a volta de Paolla Oliveira, antecessora no posto de rainha de bateria.

