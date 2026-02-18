Carnaval

Grande Rio pode perder pontos após problema com fantasia de Virginia? Entenda

A estreia de Virginia Fonseca à frente da bateria da Acadêmicos do Grande Rio, na madrugada desta quarta-feira (18), terminou com problemas técnicos

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 15:31

A estreia de Virginia Fonseca à frente da bateria da Acadêmicos do Grande Rio, na madrugada desta quarta-feira (18), terminou com problemas técnicos e uma dúvida no ar: a escola pode perder pontos?

A influenciadora, de 26 anos, enfrentou dificuldades com o costeiro de cerca de 12 quilos, retirado ainda durante o desfile. Ela atravessou a Marquês de Sapucaí sem a peça, inclusive diante do último módulo de jurados, o que levantou questionamentos sobre possível impacto na avaliação da escola.

Além disso, o tapa-sexo chegou a descolar parcialmente ao longo da Avenida, mas a genitália não ficou exposta. Nesse caso, as normas da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) preveem perda de 0,5 ponto para escolas que desfilarem com integrantes nus, o que não foi o caso da rainha da Grande Rio.

Em relação ao costeiro, mesmo que o termo "rainha de bateria" não apareça de forma específica no regulamento, todos os componentes são avaliados dentro dos nove quesitos oficiais. Em Fantasias, os jurados analisam beleza, criatividade, diversidade e acabamento, divididos entre Concepção adequação ao enredo e Realização, que considera harmonia de materiais e funcionalidade para a evolução na pista.

O manual prevê punição em casos de "falta significativa" de complementos originalmente propostos, o que pode abrir margem para interpretação sobre a ausência do costeiro. Já no quesito Evolução, o julgador pode entender que a fantasia comprometeu a fluidez do desfile, algo que também pode gerar desconto.

Pelo menos um jurado viu Virginia sem o adereço. Ainda assim, como das quatro notas a menor é descartada, eventual perda de décimos pode não impactar o subtotal final.

A Grande Rio havia informado previamente que a fantasia representava o "pulsar da vida", em sintonia com o enredo. Mas, apenas será possível ter certeza que retirada do adereço causou algum impacto no desempenho da escola após a apuração e a divulgação das justificativas dos jurados.

