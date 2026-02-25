Street Festival

MC Cabelinho, MC Kako e Major RD agitam evento de trap e funk em Cariacica

Shows acontecem no dia 28 de março, e os ingressos podem ser adquiridos por valores a partir de R$ 60

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 14:28

Artistas prometem agitar Cariacica no Street Festival Crédito: Reprodução Instagram @mccabelinho / @majorrd / @mckako

No dia 28 de março, Cariacica recebe MC Cabelinho, MC Kako e Major RD, grandes nomes do rap e funk nacional. O show acontece a partir das 22h, na Matrix Music Hall.

O Street Festival deve misturar trap, funk e músicas românticas, atraindo jovens e exaltando a representatividade que os artistas traduzem. Segundo a organização, o evento se consolida como um espaço de expressão artística, diversidade e identidade.

Com milhões de ouvintes nas plataformas digitais, o "Little Hair" retorna às raízes românticas, incluindo o projeto "Êxtase", com seis faixas que retomam o lado sentimental do artista. Já MC Kako, que se apresenta pela primeira vez no Espírito Santo, traz sucessos como Ísis, uma homenagem à sua filha, e outras canções que traduzem sua identidade musical, que tem referências de rock e uma lírica marcada por sensibilidade.

Fechando a line, Major RD é um dos principais representantes da nova geração do rap e trap brasileiro. Suas apresentações são marcadas por performances intensas e postura autêntica.

Os ingresos para o Street Festival podem ser adquiridos pelo site Lebillet, por valores a partir de R$ 60.

Serviço

Street Festival, com MC Cabelinho, MC Kako e Major RD

Local: Matrix Music Hall. Rua Waldemar Siepierski, 2 - Rio Branco, Cariacica

Dia: 28 de março, às 22h

Ingressos: a partir de R$ 60, pelo Lebillet

