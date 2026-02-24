Editorias do Site
Jeito Moleque comemora 25 anos de carreira com sunset em Vitória

Turnê “5 Por 5” acontece neste sábado (28), com palco 360º e ingressos a partir de R$ 50

Julia Galter

Estagiária

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 15:30

Jeito Moleque traz turnê de aniversário para Vitória
Jeito Moleque traz turnê de aniversário para Vitória Crédito: Reprodução Instagram @jeitomoleque

O grupo de pagode Jeito Moleque celebra 25 anos de carreira com um show especial no Tantra Vitória, que fica na Praia de Camburi. A apresentação acontece neste sábado, dia 28 de fevereiro, a partir das 15h, em formato sunset e com palco 360º, proposta que promete aproximar ainda mais o público da banda.

Intitulada “5 Por 5”, a turnê comemorativa revisita os principais momentos da trajetória do Jeito Moleque, um dos nomes mais tradicionais do pagode nacional. No repertório, não devem faltar sucessos que marcaram gerações, como “Pela Vida Inteira”, “Eu Nunca Amei Assim”, “A Amizade É Tudo” e “Para Tudo”, além de músicas mais recentes que reforçam a identidade construída ao longo de mais de duas décadas.

Atualmente formado por Gui, Felipe, Alemão, Rafa e Carlinhos, o grupo aposta em um show que mistura nostalgia e celebração, reforçando a conexão com os fãs que acompanham a banda desde o início dos anos 2000.

O evento, batizado de “Daquele Jeito”, também contará com apresentações de Frazão e da dupla Zé Felipe & Romário. Os ingressos custam a partir de R$ 50, e podem ser adquiridos pelo site onticket.

