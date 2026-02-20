Vibra Rock Brasil

Biquini celebra 40 anos no ES: “O rock abraça todas as idades”

Em entrevista para HZ, banda abre o coração sobre relação com o ES e antecipa novidades para o show no maior festival de Rock capixaba

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 17:36

Quatro décadas depois de pegar estrada em um apertado Ford Del Rey rumo ao primeiro show no Espírito Santo, o Biquini volta às terras capixabas com a mesma energia, e muito mais histórias para contar. A banda é uma das atrações confirmadas do Vibra Rock Brasil, que acontece no dia 2 de maio, na Praça do Papa, em Vitória.

Em entrevista para HZ, Bruno Gouveia, vocalista da banda, contou sobre uma situação inusitada que viveram por aqui. A lembrança do primeiro show no Estado vem acompanhada de uma cena quase cinematográfica: cinco integrantes espremidos no banco de trás do carro, revezando uma almofada para amenizar o impacto e um calor “insuportável”.

“Estávamos indo para Cachoeiro de Itapemirim, isso faz muito tempo. Passamos perrengue (risos), mas o show acabou sendo um sucesso e plantamos a semente no Espírito Santo”, recordam. De lá para cá, vieram apresentações em diversas cidades, passeios pelo interior e, claro, a tradicional parada para experimentar a moqueca capixaba.

Não perdemos a oportunidade de comer a moqueca sempre que vamos aí. Até o nosso guitarrista que é vegetariano se rende à moqueca de banana da terra! Também adoramos conhecer as fazendas de café, já que somos grandes adoradores

Ao falar sobre a relação com o público, o Bruno destaca o sentimento de gratidão por ver novas gerações cantando músicas lançadas décadas atrás. “Em um mercado onde as músicas são tão voláteis, ver nossas canções se eternizando é digno de um misto de orgulho e gratidão”, afirma. Para eles, cada show é uma forma de agradecer aos fãs que transformaram sucessos em trilhas sonoras de vida.

Para o Vibra Rock Brasil, o Biquini chega embalado pela turnê que celebra os 40 anos de carreira. O repertório promete equilibrar clássicos, músicas lançadas recentemente e faixas que estarão no novo álbum, previsto para este ano. “Vai ser uma ótima oportunidade de falar de passado, presente e futuro com todos”, antecipam.

Sobre o Vibra Rock Brasil

O festival, que chega à segunda edição, se consolida como o maior evento de rock do Espírito Santo. Em 2025, reuniu quase 15 mil pessoas. Em 2026, além do Biquini, o line-up traz Paulo Ricardo e Capital Inicial, além de atrações capixabas e tributos a gigantes do rock internacional. Serão 12 horas de programação, dois palcos, pubs temáticos, praça gastronômica e área kids, um encontro pensado para reunir famílias, amigos e diferentes gerações.

Serviço

Vibra Rock Brasil 2026

Data: 2 de maio de 2026

2 de maio de 2026 Local: Praça do Papa, Vitória

Praça do Papa, Vitória Horário: abertura dos portões às 11h

abertura dos portões às 11h Ingressos: à venda na plataforma Zig Tickets e nos pontos físicos Pub 426, Motor Rockers e 247 Bebidas

à venda na plataforma Zig Tickets e nos pontos físicos Pub 426, Motor Rockers e 247 Bebidas Valores: de R$ 90 a R$ 460

