Biquini celebra 40 anos no ES: “O rock abraça todas as idades”

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 17:36
Quatro décadas depois de pegar estrada em um apertado Ford Del Rey rumo ao primeiro show no Espírito Santo, o Biquini volta às terras capixabas com a mesma energia, e muito mais histórias para contar. A banda é uma das atrações confirmadas do Vibra Rock Brasil, que acontece no dia 2 de maio, na Praça do Papa, em Vitória.
Em entrevista para HZ, Bruno Gouveia, vocalista da banda, contou sobre uma situação inusitada que viveram por aqui. A lembrança do primeiro show no Estado vem acompanhada de uma cena quase cinematográfica: cinco integrantes espremidos no banco de trás do carro, revezando uma almofada para amenizar o impacto e um calor “insuportável”.
“Estávamos indo para Cachoeiro de Itapemirim, isso faz muito tempo. Passamos perrengue (risos), mas o show acabou sendo um sucesso e plantamos a semente no Espírito Santo”, recordam. De lá para cá, vieram apresentações em diversas cidades, passeios pelo interior e, claro, a tradicional parada para experimentar a moqueca capixaba.
Ao falar sobre a relação com o público, o Bruno destaca o sentimento de gratidão por ver novas gerações cantando músicas lançadas décadas atrás. “Em um mercado onde as músicas são tão voláteis, ver nossas canções se eternizando é digno de um misto de orgulho e gratidão”, afirma. Para eles, cada show é uma forma de agradecer aos fãs que transformaram sucessos em trilhas sonoras de vida.
Para o Vibra Rock Brasil, o Biquini chega embalado pela turnê que celebra os 40 anos de carreira. O repertório promete equilibrar clássicos, músicas lançadas recentemente e faixas que estarão no novo álbum, previsto para este ano. “Vai ser uma ótima oportunidade de falar de passado, presente e futuro com todos”, antecipam.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta