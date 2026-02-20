Astrologia

Signo de Peixes: conheça os planetas que moldam a criatividade, a sabedoria e a expansão dos piscianos

Astróloga revela como Netuno e Júpiter, regente e co-regente de Peixes, influenciam a intuição, a empatia e a busca por crescimento dos nativos

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 18:52

Os planetas regente e co-regente de Peixes explicam o espírito criativo, sonhador e benevolente que torna os nativos únicos Crédito: Imagem: Pike-28 | Shutterstock

Na astrologia, o planeta regente governa a energia principal de um signo, expressando seus valores, motivações e formas de atuar no mundo. Já o co-regente acrescenta camadas, aprofundando e equilibrando os comportamentos do nativo. No caso de Peixes, o regente é Netuno e o co-regente é Júpiter.

Netuno: regente moderno

De acordo com Thaís Mariano, na astrologia moderna, Netuno é o regente de Peixes devido à afinidade entre o simbolismo do planeta e as características do signo, como mistério, imaginação, inspiração e ilusões.

“Netuno rege o que é abstrato. Em Peixes, essa energia se transforma em uma capacidade criativa sem limites, mas que muitas vezes tem dificuldade em se materializar no papel ou na prática”, detalha a astróloga.

Além disso, o planeta permite que o pisciano acesse símbolos e sonhos que pertencem à humanidade, associando o signo a movimentos artísticos e espirituais. Por outro lado, também gera uma sensibilidade excessiva.

Em Júpiter, o pisciano encontra um propósito maior, conexão com o sagrado, necessidade de expansão, benevolência e sabedoria Crédito: Imagem: Artsiom P | Shutterstock

Júpiter: regente tradicional / co-regente

Na astrologia tradicional, Júpiter é o regente de Peixes, pois Netuno ainda não era conhecido no início dos estudos astrológicos. Segundo Thaís Mariano, em Júpiter , o pisciano encontra um propósito maior, conexão com o sagrado, necessidade de expansão, benevolência e sabedoria.

Segundo Thaís Mariano, a combinação da regência de Netuno com a co-regência de Júpiter torna o signo de Peixes único. “Juntos, esses regentes permitem que Peixes transite entre o mundo material e o espiritual, transformando a intuição em uma sabedoria que busca a união com o todo”, finaliza a astróloga.