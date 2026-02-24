Abacate no lanche da tarde: 4 receitas que ajudam a emagrecer e cuidar do colesterol

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 15:49
O abacate é um excelente aliado na preparação de receitas saudáveis para o lanche da tarde, especialmente para quem deseja emagrecer e controlar o colesterol. Rico em gorduras monoinsaturadas, ele ajuda a reduzir o colesterol ruim (LDL) e a aumentar o colesterol bom (HDL), favorecendo a saúde do coração. Além disso, contém fibras que promovem maior saciedade, contribuindo para o controle do apetite e evitando excessos nas próximas refeições.
Abaixo, confira receitas com abacate para o lanche da tarde!
Em uma tigela, misture o frango desfiado com o suco de limão, o azeite, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve. Amasse levemente parte do abacate para formar uma pastinha rústica e deixe algumas fatias para montar o recheio. Abra a tortilha integral e espalhe uma camada fina do abacate amassado. Acrescente o frango temperado, as fatias de abacate, a alface, o tomate-cereja e a cebola-roxa. Enrole firmemente como um rocambole e corte ao meio. Sirva em seguida.
Em uma frigideira, torre levemente as fatias de pão integral em fogo médio. Em um recipiente, amasse o abacate com um garfo até formar uma pasta cremosa. Misture o suco de limão, o azeite, uma pitada de sal e de pimenta-do-reino. Espalhe a pasta sobre as torradas ainda mornas. Finalize com os tomates-cereja. Sirva em seguida.
Coloque todos os ingredientes no liquidificador. Bata até obter uma mistura homogênea e cremosa. Sirva imediatamente.
Massa
Creme de abacate
Massa
Em um recipiente, misture a aveia, o ovo, a canela e o leite até formar uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo, unte levemente com azeite e despeje a massa. Cozinhe por cerca de 2 minutos de cada lado, até dourar. Reserve.
Creme de abacate
Em um recipiente, amasse o abacate com o limão e misture até ficar bem cremoso. Adicione o mel e as raspas de limão e misture. Espalhe o creme sobre a panqueca e dobre ao meio ou enrole. Sirva em seguida.
