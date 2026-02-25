Nostalgia

Feira Capixaba do Vinil reúne mais de 10 mil discos no Espírito Santo

Evento gratuito em Vitória destaca a volta do LP como tendência entre jovens e colecionadores, com raridades, promoções e diversos expositores

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 11:00

Feira Capixaba do Vinil reúne mais de 10 mil discos no ES

O som da agulha tocando o disco, a arte das capas em tamanho generoso e a experiência de ouvir um álbum do início ao fim voltaram a conquistar espaço. O vinil, que já foi dado como ultrapassado, virou objeto de desejo novamente, tanto para colecionadores nostálgicos quanto para jovens que descobriram no formato analógico uma nova forma de consumir música.

É nesse embalo que acontece, neste sábado (28), a 8ª Feira Capixaba do Vinil, no Masterplace Mall, na Reta da Penha, em Vitória. Das 10h às 17h, o público poderá garimpar mais de 10 mil títulos, entre clássicos do rock, MPB, jazz, trilhas sonoras, prensagens históricas, edições especiais e lançamentos recentes que também apostam no charme do LP.

Evento gratuito em Vitória destaca a volta do LP como tendência entre jovens e colecionadores

O evento se consolida como ponto de encontro da cena analógica no Espírito Santo, reunindo expositores tradicionais como Garagem do Vinil, ZRoque Discos, Arte Rock, Amigos do Vinil ES, Legião do Vinil, Vinilmania, China CD.com, Troca Discos, Capixaba Discos e Na Vitrola Discos, entre outros.

Além das raridades e discos ainda lacrados, a feira também aposta nas já conhecidas caixas promocionais, com preços mais acessíveis. A proposta é oferecer opções para todos os perfis: do pesquisador que busca uma prensagem específica ao curioso que está montando sua primeira estante de LPs.

Serviço

8ª Feira Capixaba do Vinil

Local: Masterplace Mall – Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória

Masterplace Mall – Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória Data: Sábado, 28 de fevereiro

Sábado, 28 de fevereiro Horário: 10h às 17h

10h às 17h Entrada: Gratuita

Gratuita Informações: Instagram @feiracapixabadovinil e @masterplacemall

