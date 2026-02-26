Gastronomia

Almoço saudável: 5 receitas com peixe para a Quaresma

Aprenda a preparar opções nutritivas para variar o cardápio nesse período

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 13:49

Salada de salmão com nozes e romã Crédito: Imagem: Sea Wave | Shutterstock

Durante a Quaresma, o peixe se torna uma escolha comum, já que muitas pessoas evitam o consumo de carne vermelha nesse período. Versátil e nutritivo, ele pode ser preparado de diferentes formas, combinando com legumes, grãos e temperos variados para compor refeições equilibradas. Além de contribuir para uma alimentação leve, também oferece nutrientes importantes para o bom funcionamento do organismo, sendo uma alternativa prática para variar o cardápio no almoço.

A seguir, aprenda a preparar 5 receitas com peixe para o almoço na Quaresma!

1. Salada de salmão com nozes e romã

Ingredientes

Salada e salmão

2 filés de salmão

1 colher de sopa de azeite

2 xícaras de chá de couve fatiada

1 xícara de chá de quinoa cozida

1/2 xícara de chá de cebola-roxa fatiada

1/2 xícara de chá de sementes de romã

1/2 xícara de chá de nozes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Salada e salmão

Em uma tigela, tempere os filés de salmão com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Grelhe o salmão por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado, até ficar no ponto desejado. Retire do fogo e corte em pedaços grandes. Em uma tigela grande, coloque a couve e tempere com sal e pimenta-do-reino. Massageie levemente com as mãos para deixá-la mais macia. Acrescente à tigela a quinoa cozida, a cebola-roxa, as sementes de romã e as nozes. Misture delicadamente.

Molho

Em um recipiente pequeno, misture o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino até formar um molho homogêneo. Regue a salada com o molho e misture bem para envolver todos os ingredientes. Finalize distribuindo o salmão sobre a salada e sirva em seguida.

2. Atum com quinoa e vegetais

Ingredientes

200 g de filé de atum fresco

1/2 xícara de chá de quinoa cozida

1 colher de sopa de azeite

1/2 abacate cortado em cubos

1/2 cenoura ralada

1/2 pepino fatiado

1 xícara de chá de folhas de alface picadas

1 colher de sopa de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Sementes de gergelim para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o filé de atum com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe o peixe por 2 a 3 minutos de cada lado, até dourar por fora, mas ainda levemente rosado por dentro. Reserve. Em uma tigela grande, monte a base com a quinoa cozida, disponha as folhas de alface, o abacate, a cenoura e o pepino ao redor. Coloque o filé de atum grelhado no centro, regue com suco de limão e polvilhe as sementes de gergelim por cima. Sirva em seguida.

3. Arroz com salmão e brócolis

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz integral

2 xícaras de chá de água quente

200 g de filé de salmão

1 colher de sopa de azeite

1 dente de alho picado

1/2 cebola picada

1 xícara de chá de brócolis cozido em floretes

Suco de 1/2 limão

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o arroz integral, a água e uma pitada de sal. Cozinhe em fogo médio até a água secar e o arroz ficar macio, cerca de 25 a 30 minutos. Reserve. Em uma tigela, tempere o salmão com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Grelhe o salmão na frigideira até dourar por fora e ficar macio por dentro. Desfie em lascas e misture o arroz integral com o brócolis cozido ao salmão. Finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.

Peixe assado com legumes Crédito: Imagem: Sergii Koval | Shutterstock

4. Peixe assado com legumes

Ingredientes

1 peixe inteiro limpo

4 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de ervas secas

2 xícaras de chá de batata cortada em cubos

1 xícara de chá de cenoura cortada em rodelas

1 xícara de chá de brócolis em floretes

1 xícara de chá de abobrinha cortada em cubos

1 xícara de chá de pimentão vermelho cortado em tiras

1 xícara de chá de tomate-cereja

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a batata e cubra com água. Leve ao fogo médio até começar a ferver e cozinhe por cerca de 5 minutos. Escorra e reserve. Em uma tigela grande, misture a batata, a cenoura, o brócolis, a abobrinha, o pimentão vermelho e o tomate-cereja. Tempere com 2 colheres de sopa de azeite, sal e pimenta-do-reino. Misture bem para envolver todos os legumes. Disponha os legumes em uma assadeira grande, formando uma camada uniforme. Reserve.

Faça pequenos cortes na lateral do peixe. Tempere com sal, pimenta-do-reino e ervas secas, espalhando também dentro da cavidade. Regue com 2 colheres de sopa de azeite, espalhando bem por toda a superfície. Coloque o peixe sobre os legumes na assadeira. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos, até que o peixe esteja dourado e macio e os legumes estejam assados e levemente caramelizados. Retire do forno e sirva em seguida.

5. Ensopado de peixe

Ingredientes

500 g de filé de tilápia cortado em pedaços

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 pimentão vermelho cortado em tiras

3 tomates picados

1/2 xícara de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde picado para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o pimentão vermelho e o tomate à panela e refogue por 3 a 4 minutos em fogo médio. Adicione a água, tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe cozinhar por 5 minutos em fogo baixo. Acrescente os filés de peixe à panela, tampe e cozinhe por 10 a 12 minutos em fogo baixo, até o peixe estar macio e cozido. Ajuste o tempero, se necessário, e finalize com cheiro-verde por cima. Sirva em seguida.