Bolo de liquidificador: 3 receitas proteicas para o lanche da tarde

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 15:49
Se você busca um lanche da tarde saudável, saboroso e prático de fazer, os bolos de liquidificador proteicos são a opção perfeita. Com preparo simples e ingredientes equilibrados, eles garantem mais saciedade, ajudam a manter a rotina alimentar e ainda entregam aquele gostinho de comida caseira que conforta o coração. Além disso, são versáteis e podem ser adaptados conforme a sua criatividade.
A seguir, confira algumas receitas de bolo de liquidificador proteico para fazer!
Massa
Cobertura
Massa
Em um liquidificador, bata os ovos, o óleo de coco, o iogurte natural e o leite integral até formar uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de aveia, o cacau, a proteína, o adoçante culinário e o sal e bata até incorporar bem. Transfira a massa para um recipiente e misture com as avelãs.
Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente. Despeje em forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar e reserve.
Cobertura
Em um recipiente, misture a pasta de avelã com o cacau até ficar homogêneo e espalhe sobre o bolo. Finalize com as avelãs trituradas por cima e sirva em seguida.
Em um liquidificador, bata a cenoura, os ovos e o óleo de coco até formar um creme liso. Acrescente a aveia em flocos, a farinha de amêndoas, a proteína em pó e o açúcar mascavo e bata até incorporar bem. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de amêndoas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
Massa
Cobertura
Massa
Em um liquidificador, bata as bananas, os ovos, a pasta de amendoim e o leite integral até formar um creme homogêneo. Transfira para um recipiente e misture a aveia em flocos, a farinha de amêndoas, a canela e o sal. Junte as nozes e, por último, misture o fermento químico delicadamente.
Despeje a massa em forma forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até firmar e dourar levemente. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.
Cobertura
Em um recipiente, misture os ingredientes da cobertura até formar um creme e espalhe sobre o bolo. Finalize com nozes e sirva em seguida.
