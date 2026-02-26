Gastronomia

Bolo de liquidificador: 3 receitas proteicas para o lanche da tarde

Veja como manter a dieta equilibrada com opções saborosas e fáceis de fazer

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 15:49

Bolo de chocolate com avelã Crédito: Imagem: patricia_kovac | Shutterstock

Se você busca um lanche da tarde saudável, saboroso e prático de fazer, os bolos de liquidificador proteicos são a opção perfeita. Com preparo simples e ingredientes equilibrados, eles garantem mais saciedade, ajudam a manter a rotina alimentar e ainda entregam aquele gostinho de comida caseira que conforta o coração. Além disso, são versáteis e podem ser adaptados conforme a sua criatividade.

A seguir, confira algumas receitas de bolo de liquidificador proteico para fazer!

1. Bolo de chocolate com avelã

Ingredientes

Massa

3 ovos

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

1/2 xícara de chá de iogurte natural

1/2 xícara de chá de leite integral

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/3 de xícara de chá de cacau em pó 100%

1 scoop de proteína em pó sabor chocolate

1/3 de xícara de chá de adoçante culinário

1/2 xícara de chá de avelãs picadas

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Cobertura

2 colheres de sopa de pasta de avelã 100%

2 colheres de sopa de avelãs trituradas

1 colher de sopa de cacau em pó 100%

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, bata os ovos, o óleo de coco, o iogurte natural e o leite integral até formar uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de aveia, o cacau, a proteína, o adoçante culinário e o sal e bata até incorporar bem. Transfira a massa para um recipiente e misture com as avelãs.

Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente. Despeje em forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar e reserve.

Cobertura

Em um recipiente, misture a pasta de avelã com o cacau até ficar homogêneo e espalhe sobre o bolo. Finalize com as avelãs trituradas por cima e sirva em seguida.

2. Bolo de cenoura com aveia

Ingredientes

2 cenouras descascadas e picadas

3 ovos

1/3 de xícara de chá de óleo de coco

1 xícara de chá de aveia em flocos

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1 scoop de proteína em pó sabor baunilha

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de amêndoas para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata a cenoura, os ovos e o óleo de coco até formar um creme liso. Acrescente a aveia em flocos, a farinha de amêndoas, a proteína em pó e o açúcar mascavo e bata até incorporar bem. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de amêndoas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Bolo de banana com nozes e pasta de amendoim Crédito: Imagem: Marko Milivojevic | Shutterstock

3. Bolo de banana com nozes e pasta de amendoim

Ingredientes

Massa

3 bananas descascadas e fatiadas

3 ovos

2 colheres de sopa de pasta de amendoim integral

1/3 de xícara de chá de leite integral

1 xícara de chá de aveia em flocos

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1/2 xícara de chá de nozes picadas

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Cobertura

1 colher de sopa de pasta de amendoim integral

1 colher de sopa de leite integral

Nozes picadas para decorar

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, bata as bananas, os ovos, a pasta de amendoim e o leite integral até formar um creme homogêneo. Transfira para um recipiente e misture a aveia em flocos, a farinha de amêndoas, a canela e o sal. Junte as nozes e, por último, misture o fermento químico delicadamente.

Despeje a massa em forma forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até firmar e dourar levemente. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.

Cobertura

Em um recipiente, misture os ingredientes da cobertura até formar um creme e espalhe sobre o bolo. Finalize com nozes e sirva em seguida.