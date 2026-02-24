Jantar sem carne: 3 receitas práticas para a Quaresma

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 19:49
Durante a Quaresma, muitas pessoas optam por adaptar o cardápio, priorizando preparações sem carne. Esse período convida à reflexão, mas também pode ser uma oportunidade de diversificar os ingredientes e explorar combinações nutritivas, saborosas e fáceis de preparar no dia a dia.
A seguir, veja como preparar 3 receitas práticas sem carne para o jantar!
Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar levemente. Acrescente a cenoura e refogue por cerca de 2 minutos, mexendo para ficar levemente macia. Adicione a abobrinha e misture delicadamente, cozinhando por mais 2 a 3 minutos em fogo médio, apenas para aquecer e manter a textura levemente crocante. Junte o grão-de-bico, misturando bem para incorporar todos os ingredientes. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com o cheiro-verde. Sirva em seguida.
Em uma tigela, misture a abobrinha e a batata amassada até formar uma base homogênea. Acrescente o alho, o cheiro-verde, a água e metade da farinha de rosca, misturando bem até obter uma massa modelável. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture novamente. Modele os bolinhos no tamanho desejado e passe-os no restante da farinha de rosca para empanar. Disponha os bolinhos em uma assadeira untada com azeite, deixando espaço entre eles. Regue com um fio de azeite por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 a 30 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem dourados e firmes. Retire do forno e sirva em seguida.
Com uma colher, retire parte da polpa da berinjela, formando uma cavidade para o recheio. Pique a polpa retirada e reserve. Disponha as metades de berinjela em uma assadeira, regue com um pouco de azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos, até começarem a amolecer.
Enquanto isso, em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar levemente. Acrescente a cenoura e a polpa da berinjela reservada, refogando por cerca de 5 minutos. Adicione o tomate e cozinhe por mais 3 minutos, mexendo bem. Misture a quinoa cozida aos legumes, tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com o cheiro-verde. Retire a berinjela do forno, distribua o recheio de quinoa e legumes nas cavidades e volte ao forno a 200 °C por mais 15 minutos. Sirva em seguida.
