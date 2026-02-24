Gastronomia

Jantar sem carne: 3 receitas práticas para a Quaresma

Veja como tornar as refeições mais nutritivas e diversificadas durante este período

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 19:49

Espaguete de legumes com grão-de-bico Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Durante a Quaresma, muitas pessoas optam por adaptar o cardápio, priorizando preparações sem carne. Esse período convida à reflexão, mas também pode ser uma oportunidade de diversificar os ingredientes e explorar combinações nutritivas, saborosas e fáceis de preparar no dia a dia.

A seguir, veja como preparar 3 receitas práticas sem carne para o jantar!

1. Espaguete de legumes com grão-de-bico

Ingredientes

3 xícaras de chá de abobrinha cortada em tiras finas

1 xícara de chá de cenoura ralada

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar levemente. Acrescente a cenoura e refogue por cerca de 2 minutos, mexendo para ficar levemente macia. Adicione a abobrinha e misture delicadamente, cozinhando por mais 2 a 3 minutos em fogo médio, apenas para aquecer e manter a textura levemente crocante. Junte o grão-de-bico, misturando bem para incorporar todos os ingredientes. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com o cheiro-verde. Sirva em seguida.

Bolinho crocante de abobrinha Crédito: Imagem: Lecker Studio | Shutterstock

2. Bolinho crocante de abobrinha

Ingredientes

2 xícaras de chá de abobrinha cortada em cubos pequenos

2 xícaras de chá de batata cozida e amassada

1 xícara de chá de farinha de rosca

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de água

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a abobrinha e a batata amassada até formar uma base homogênea. Acrescente o alho, o cheiro-verde, a água e metade da farinha de rosca, misturando bem até obter uma massa modelável. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture novamente. Modele os bolinhos no tamanho desejado e passe-os no restante da farinha de rosca para empanar. Disponha os bolinhos em uma assadeira untada com azeite, deixando espaço entre eles. Regue com um fio de azeite por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 a 30 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem dourados e firmes. Retire do forno e sirva em seguida.

3. Berinjela recheada com quinoa e legumes

Ingredientes

3 berinjelas cortadas ao meio

1 xícara de chá de quinoa cozida

1 xícara de chá de cenoura picada

1 xícara de chá de tomate picado

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Com uma colher, retire parte da polpa da berinjela, formando uma cavidade para o recheio. Pique a polpa retirada e reserve. Disponha as metades de berinjela em uma assadeira, regue com um pouco de azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos, até começarem a amolecer.

Enquanto isso, em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar levemente. Acrescente a cenoura e a polpa da berinjela reservada, refogando por cerca de 5 minutos. Adicione o tomate e cozinhe por mais 3 minutos, mexendo bem. Misture a quinoa cozida aos legumes, tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com o cheiro-verde. Retire a berinjela do forno, distribua o recheio de quinoa e legumes nas cavidades e volte ao forno a 200 °C por mais 15 minutos. Sirva em seguida.