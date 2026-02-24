Cultura

5 filmes que chegam ao cinema nesta última semana de fevereiro

Produções prometem agradar a diferentes públicos com histórias envolventes e personagens cativantes

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 19:49

As estreias do cinema prometem agradar a diferentes públicos Crédito: Imagem: Reprodução digital | Blueprint Pictures e StudioCanal

Drama, comédia e documentário musical são alguns dos gêneros que marcam as estreias do cinema nesta semana. Os filmes prometem agradar a diferentes públicos, com histórias envolventes, personagens cativantes e trilha sonora que embalou gerações. Seja para se emocionar, divertir ou refletir, vale a pena conferir as novidades.

Abaixo, confira os principais destaques que chegam ao cinema nesta semana!

1. Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined (26/02)

“Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined” documenta uma apresentação decisiva para a carreira do grupo na Cidade do México Crédito: Imagem: Reprodução digital | Trafalgar Releasing

Um filme-concerto , “Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined” documenta uma apresentação decisiva para a carreira do grupo na Cidade do México, para 65 mil fãs. Segundo a sinopse oficial, a obra tem acesso íntimo aos bastidores, revelando a essência, o humor e a humanidade dos artistas enquanto se preparam para o maior show de suas vidas.

“O filme transporta o público para o meio do espetáculo da noite. Imagens aéreas panorâmicas do estádio, câmeras no palco e tomadas ao nível da plateia colocam os espectadores bem no centro da experiência, permitindo que vejam o show de todos os ângulos. O resultado é uma celebração emocionante e comovente da música, da comunidade e das conquistas — um retrato inesquecível do Twenty One Pilots, apresentando um show que reverberará por toda a sua história”, descreve o resumo.

2. Manual Prático da Vingança Lucrativa (26/02)

“Manual Prático da Vingança Lucrativa” narra a história de um homem disposto a fazer de tudo para conseguir o que considera seu por direito (Imagem: Reprodução digital | Blueprint Pictures e StudioCanal) Crédito:

Estrelado por Glen Powell, “Manual Prático da Vingança Lucrativa” mescla drama com comédia para narrar a história do protagonista Becket Redfellow, um arquiteto e herdeiro de uma fortuna milionária, disposto a fazer de tudo para conseguir o que considera seu por direito. Filho de uma mulher deserdada da família Redfellow, Bellow teve uma vida de privilégios negada após sua mãe engravidar aos 18 anos e ser largada à própria sorte por quem deveria acolhê-la.

Durante a infância, enquanto ele vivia uma vida humilde, seus primos e tios aproveitavam a herança — e são justamente esses parentes que estão entre Bellow e a fortuna de 28 bilhões de dólares. O conflito promete testar o protagonista até o limite, e cada um dos familiares pode passar a correr risco.

3. EPIC: Elvis Presley In Concert (26/02)

“EPIC: Elvis Presley In Concert” apresenta ao público imagens inéditas de um arquivo até então considerado perdido do cantor Crédito: Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures Brasil e Neon

Um filme sobre o rei do rock, “EPIC: Elvis Presley In Concert” é um documentário aclamado pela crítica e descrito como um verdadeiro espetáculo visual, segundo o Rotten Tomatoes. Na obra, o público confere imagens inéditas de um arquivo até então considerado perdido do cantor, resgatadas pelo diretor Baz Luhrmann, que encontrou rolos de filmes nos estúdios da Warner Bros. ao buscar gravações de duas turnês para a cinebiografia de 2022 sobre Elvis Presley. Mesmo com alguns problemas técnicos, o material é um verdadeiro tesouro e celebra, com alegria, o legado do astro.

4. Sirât (26/02)

“Sirât” acompanha a trajetória de um pai e filho à procura de uma filha e irmã desaparecida em uma rave no Marrocos (Imagem: Reprodução digital | Retrato Filmes, The Match Factory, 4 a 4 Productions e El Deseo) Crédito:

Dirigido por Óliver Laxe, “Sirât” acompanha a história de um pai (Sergi López) e um filho (Bruno Núñez) que viajam até o Marrocos em busca de uma rave nas áridas montanhas do deserto, à procura de Mar — filha e irmã — desaparecida meses antes em uma dessas festas. Durante a busca, eles distribuem fotos da jovem entre os festeiros que, conforme a sinopse oficial, vivem uma liberdade até então desconhecida para ambos.

À medida que as pistas não aparecem, “a esperança vai se apagando, mas os dois persistem e seguem um grupo de frequentadores rumo a uma última festa no deserto. Conforme avançam por esse cenário escaldante, a jornada os obriga a confrontar seus próprios limites”, detalha a sinopse oficial.

5. A Miss (26/02)

“A Miss” acompanha a história de um jovem que passa a lutar pelo título de Miss no lugar da irmã para satisfazer o desejo da mãe – sem ela saber (Imagem: Reprodução digital | Olhar Distribuição) Crédito:

Uma produção nacional LGBTQIAPN+, “A Miss” une comédia e drama em uma história emocionante e inspiradora, que mergulha em questões como expectativas familiares, debates sobre identidade e padrões de beleza. Na trama, Iêda (Helga Nemetik), ex-vencedora de concurso de beleza na juventude, sonha que sua filha Martha (Maitê Padilha) siga a tradição da família e conquiste a faixa de Miss. O problema é que a jovem não se identifica com o desejo da mãe.

Por outro lado, seu filho Alan (Pedro David) demonstra ter a aptidão e o carisma necessários para seguir os passos da matriarca. É então que, com a ajuda do “tio Athena” (Alexandre Lino), os irmãos passam a lutar pelo título sem que Iêda saiba. À medida que avançam na preparação para o concurso, o laço entre a família começa a se fortalecer.