Próximo paredão será falso no BBB 26

A pessoa mais votada nesse paredão vai para o quarto secreto e vai voltar imune para a casa numa data ainda não divulgada pela produção.

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 15:07

Tadeu Schmidt
Tadeu Schmidt Crédito: Globo/ Fábio Rocha / Divulgação

A Globo acaba de anunciar que o próximo paredão será falso.

Nesta sexta-feira (27), vai acontecer a dinâmica do exilado. Os participantes vão formar dois grupos e quem sobrar vai morar do lado de fora da casa até sábado (28).

No sábado (28), o exilado ganha o poder de emparedar uma pessoa. Além de ir para o paredão, o escolhido vai trocar de lugar com o exilado e vai morar do lado de fora da casa até domingo (1º). 

O paredão será triplo e formado assim:

1 indicado pelo exilado, 1 indicado pelo líder, 1 mais votado pela casa e contragolpe do emparedado pelo líder. Haverá prova bate e volta. (três pessoas vão jogar e uma vai se salvar do paredão).

O público não vai votar para eliminar um participante. A pessoa mais votada nesse paredão vai para o quarto secreto e vai voltar imune para a casa numa data ainda não divulgada pela produção.

