Bambam provoca Davi Brito após contratação de técnico de elite para luta

Campeçao do BBB 1 e do BBB 24 vão se enfrentar em uma luta que vai acontecer em São Paulo

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 11:19

Davi Brito no BBB 24: motorista de aplicativo confirmou favoritismo e venceu reality show Crédito: Reprodução/Instagram/@daviooficialll

Davi Brito, 23, campeão do BBB 24, aceitou o desafio e vai enfrentar Kléber Bambam, 48, vencedor da primeira edição do programa.

A data da luta em São Paulo ainda não foi anunciada, mas o baiano já começou uma preparação intensa.

Para isso, Davi contratou o treinador Luiz Dórea, 60, conhecido por ter orientado nomes como Popó Freitas, 50, Vitor Belfort, 48, e Minotauro, 49. "Estou pegando no treino, comecei com o professor. Estou com o corpo dolorido, 'barreado' aqui, treinando tudo, dando o máximo que posso, me esforçando aí, para tentar... tentar, não, conseguir essa vitória. Vou pensar com a mente de campeão. Graças a Deus, está tudo bem", comentou Davi nos stories de seu Instagram.

Bambam, além de provocar Davi nos comentários, gravou um vídeo ironizando o professor do ex-BBB. "Luiz Dórea, lenda do boxe, muito feliz por você treinar o Davi. Dórea só treinou campeões, mas agora esse seu menino (Davi) vai sair de ambulância e balão de oxigênio. Infelizmente, dessa vez o Davi vai sair apagado", declarou Bambam.

O ex-BBB 1 ainda compartilhou imagens de um lutador caído no ringue, reforçando a provocação. "Dórea, você já viu atleta seu sair assim apagado? Prepara a mente do menino. Vou levar um médico paralelo ao evento para garantir a integridade do Davi. Tenho um foguete na mão. Qualquer mão que tocar aí, ele vai sair assim. Vai ser nocauteado, está dado o recado", acrescentou.

Até o momento, Davi optou por não responder às provocações. Após o treino, publicou uma foto deitado na cama. "Parece que passou um trator em cima de mim depois desse treino".

