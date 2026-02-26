Reality Show

BBB 26: Juliano Floss fica abalado após conversa com Marciele

Sister confessou para o dançarino que ficou chateada com ele nos primeiros dias do programa

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 10:17

Juliano Floss fica abalado após conversa com Marciele Crédito: Reprodução/Globoplay

Durante a festa do líder de quarta-feira (25) no BBB 26 (Globo), Marciele Albuquerque abordou Juliano Floss para conversar. A sister, que sempre elegeu o dançarino para criticá-lo durante os Sincerões, confessou que ficou chateada com o jovem após fala dele na primeira semana de programa.

Marciele começou o papo falando sobre o assunto que une ambos: a dança. A sister afirmou que gostaria de ver Juliano dançar mais no programa e que ele deveria aproveitar a oportunidade de estar no BBB e se soltar na pista.

"Eu te vejo ali pelos cantos [...] Tipo, Juliano, aqui é a tua chance de pegar o salão, dançar, não importa quem tá vendo, quem não tá vendo", aconselhou.

O brother comentou que tem se segurado para dançar menos, pois quando seu nome foi vazado na internet como um possível participante do reality, muitas pessoas ironizaram, afirmando que o jovem seria uma planta e apenas dançaria no programa.

A paraense aproveitou a conversa para confessar ao loiro que, durante as apresentações do elenco na primeira semana, ela ficou chateada com uma fala do jovem. "Você falou que tinha vergonha do seu pai e falava pra ele parar antes [de chegar na porta da escola]. Isso me doeu de certa forma", comentou.

O brother explicou que nunca teve vergonha do pai e que, na época, se sentia diminuído pelos seus colegas de escola, pois ele era bolsista enquanto os outros alunos tinham dinheiro. "Eu me sentia menor. Eu não chamava ninguém para ir na minha casa. Não era vergonha dele. Eu saía de mãos dadas com ele, e meu pai é meu herói", explicou.

Logo após a conversa, o brother saiu da festa e foi chorar no corredor do segundo andar da casa. Samira e Milena foram consolar o amigo, que desabafou com as duas, contando sobre os preconceitos que teve que enfrentar por gostar de dança.

Após ouvir o dançarino e entender que ele ficou sentido por conta das falas de Marciele, Milena concluiu que a paraense "botou o dedo" na ferida do brother e trouxe à tona alguns dos traumas do loiro.

Juliano contou o caso para Ana Paula Renault depois que a sister voltou do desafio do Barrado no Baile. A mineira comentou que o jogo da paraense é muito perigoso. "Ela quis te expor", alertou.

Este vídeo pode te interessar