Bad Bunny veste camisa da Seleção Brasileira e toca 'Mas, que Nada!' em São Paulo

Cantor e rapper porto-riquenho está no Brasil com a turnê "Debí Tirar Más Fotos", que ganhou o Grammy de álbum do ano

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 11:21

O cantor porto-riquenho Bad Bunny surpreendeu o público em seu show nesta sexta-feira (20), no Allianz Parque, em São Paulo, ao reverenciar o Brasil, tanto ao vestir, a certa altura, uma camiseta da seleção brasileira - na versão da Copa do Mundo de 1962, com o número 10, de Pelé-, como por incluir uma versão em espanhol e em ritmo de salsa de "Mas, que Nada!", clássico composto por Jorge Ben Jor, no repertório da noite, interpretada por uma banda numerosa.

O astro mudou de figurino na segunda metade do show, após quase uma hora do espetáculo, quando deixou o palco principal para ir até uma casinha rosa apinhada de pessoas do outro lado do estádio.

Bad Bunny fez o primeiro de seus dois shows no Brasil na noite desta sexta-feira (20) Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress

Foi o momento de festa e balada que concentrou a parte do repertório mais dedicada ao reggaeton, dembow e ritmos caribenhos que despontaram dos anos 1990 para cá. Isso incluiu músicas como "Me Porto Bonito", "Bichiyal" e "Yo Perreo Sola", num desfile de batidas eletrônicas ácidas, de alto teor dançante, e imagens de mulheres rebolando na casinha expostas no telão.

Depois, cercado por músicos tocando a plena de Porto Rico na casinha rosa, Bad Bunny brincou dizendo que eles eram brasileiros, e o resto da plateia era de Porto Rico. Pouco depois, eles puxaram "Mas, Que Nada!", em uma jam que serviu para apresentar o estilo musical da ilha caribenha ao público de São Paulo.

Antes da apresentação, o público recebeu brindes que simulam uma câmera fotográfica, em alusão à canção "DtMF". Os objetos tinham um flash de luz, controlado pela produção do evento.

Bad Bunny está no Brasil com a turnê "Debí Tirar Más Fotos", que ganhou o Grammy de álbum do ano, e é um dos maiores sucessos recentes do streaming. Ele se apresenta novamente no Allianz, neste sábado (21).

