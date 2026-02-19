Editorias do Site
Tudo que você precisa saber sobre o show do Bad Bunny no Brasil

Cantor porto-riquenho faz sua estreia no Brasil com duas apresentações em São Paulo neste fim de semana

Bia Cardoso

Estadão Conteúdo

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 14:43

Bad Bunny tem se consagrado como um dos principais nomes da música de 2026. Desde suas três vitórias no Grammy até a apresentação icônica no intervalo do Super Bowl - que se tornou a mais assistida de toda a história do evento - o cantor se insere cada vez mais na no hall de lendas do pop.

É com seu álbum mais recente DeBÍ TiRAR MáS FOToS, que o porto-riquenho faz a sua estreia no Brasil. Com dois shows programados para acontecerem em São Paulo, o Allianz Parque será sede das performances do cantor, que acontecem na sexta-feira, 20, e sábado, 21.

Bad Bunny foi o artista mais escutado do mundo no Spotify
Bad Bunny sobe ao palco do Allianz Parque nesta sexta (20) e sábado (21)  Crédito: Erika Santelices /Reuters/Folhapress

Os shows do artista prometem movimentar a cidade, então o melhor a se fazer é se programar. A fim de aproveitar a experiência da melhor forma possível, confira abaixo informações a respeito das duas apresentações de Bad Bunny no Brasil.

Como chegar

Ambas as performances do artista acontecerão no Allianz Parque. Localizado na Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, o estádio se encontra próximo à estação Palmeiras - Barra Funda e pode ser uma boa opção para quem vem de transporte público. Ao descer, há uma caminhada de cerca de 800 metros até o evento.

Além do metrô, ainda é possível acessar o local por meio de ônibus. Há uma série de pontos nas proximidades do estádio. Para descobrir a melhor rota, basta acessar aplicativos de mobilidade como o Google Maps ou SPTrans.

Horários

A Live Nation divulgou uma alteração nos horários dos shows de Bad Bunny. Anteriormente programados para se iniciarem às 21h, as apresentações foram antecipadas, e agora estão previstas para 20h30.

Os portões estão programados para serem abertos a partir das 16h.

Ingressos

Em janeiro, o setor Los Vecinos foi anunciado como uma nova possibilidade de ingresso. A modalidade já se esgotou, bem como o restante das opções. No entanto, ainda há algumas entradas para os camarotes.

Possível setlist

Os shows do artista devem ter em torno de 30 músicas. É possível, também, esperar algumas surpresas e convidados especiais para as datas. Confira abaixo a provável setlist das apresentações.

  1. LA MuDANZA
  2. Callaíta
  3. PIToRRO DE COCO
  4. WELTiTA
  5. TURiSTA
  6. BAILE INoLVIDABLE
  7. NUEVAYoL
  8. VeLDÁ
  9. Tití me preguntó
  10. Neverita
  11. Si veo a tu mamá
  12. VOY A LLeVARTE PA PR
  13. Me porto bonito
  14. No me conoce
  15. Bichiyal
  16. Yo perreo sola
  17. Efecto
  18. Safaera
  19. Diles
  20. MONACO
  21. CAFé CON RON
  22. Rayo de Sol
  23. Ábreme Paso
  24. Ojitos lindos
  25. BOKeTE
  26. La canción
  27. KLOu
  28. FRENSDÁKITI
  29. El apagón
  30. DtMF
  31. EoO

