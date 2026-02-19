Tudo que você precisa saber sobre o show do Bad Bunny no Brasil

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 14:43
Bad Bunny tem se consagrado como um dos principais nomes da música de 2026. Desde suas três vitórias no Grammy até a apresentação icônica no intervalo do Super Bowl - que se tornou a mais assistida de toda a história do evento - o cantor se insere cada vez mais na no hall de lendas do pop.
É com seu álbum mais recente DeBÍ TiRAR MáS FOToS, que o porto-riquenho faz a sua estreia no Brasil. Com dois shows programados para acontecerem em São Paulo, o Allianz Parque será sede das performances do cantor, que acontecem na sexta-feira, 20, e sábado, 21.
Os shows do artista prometem movimentar a cidade, então o melhor a se fazer é se programar. A fim de aproveitar a experiência da melhor forma possível, confira abaixo informações a respeito das duas apresentações de Bad Bunny no Brasil.
Ambas as performances do artista acontecerão no Allianz Parque. Localizado na Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, o estádio se encontra próximo à estação Palmeiras - Barra Funda e pode ser uma boa opção para quem vem de transporte público. Ao descer, há uma caminhada de cerca de 800 metros até o evento.
Além do metrô, ainda é possível acessar o local por meio de ônibus. Há uma série de pontos nas proximidades do estádio. Para descobrir a melhor rota, basta acessar aplicativos de mobilidade como o Google Maps ou SPTrans.
A Live Nation divulgou uma alteração nos horários dos shows de Bad Bunny. Anteriormente programados para se iniciarem às 21h, as apresentações foram antecipadas, e agora estão previstas para 20h30.
Os portões estão programados para serem abertos a partir das 16h.
Em janeiro, o setor Los Vecinos foi anunciado como uma nova possibilidade de ingresso. A modalidade já se esgotou, bem como o restante das opções. No entanto, ainda há algumas entradas para os camarotes.
Os shows do artista devem ter em torno de 30 músicas. É possível, também, esperar algumas surpresas e convidados especiais para as datas. Confira abaixo a provável setlist das apresentações.
