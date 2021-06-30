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Fim de jogo!

No Limite: Guilherme Napolitano é eliminado do reality

Modelo se despediu da chance de ganhar R$ 500 mil, do prêmio final do reality da Globo, e dividiu votos com Elana durante eliminação

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 08:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2021 às 08:33
No Limite: O ex-BBB Guilherme Napolitano
No Limite: O ex-BBB Guilherme Napolitano Crédito: TV Globo/Reprodução
Acabou o jogo do No Limite para Guilherme Napolitano na noite desta terça (29). O ex-brother deu adeus à chance de ganhar o prêmio final de R$ 500 mil após a tribo Carcará perder a prova da imunidade. 
No portal da eliminação, Gui recebeu um total de três votos seguido de Elana, que ficou com dois votos. 

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Ao se despedir, o bonitão ponderou: "Estou muito feliz de ter participado e contente com meu rendimento. Amei todos e valeu muito ter conhecido cada um. Não guardo mágoa de ninguém e vamos levar essa união lá para fora também". 

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