No Limite: Guilherme Napolitano é eliminado do reality

No Limite: O ex-BBB Guilherme Napolitano Crédito: TV Globo/Reprodução

Acabou o jogo do No Limite para Guilherme Napolitano na noite desta terça (29). O ex-brother deu adeus à chance de ganhar o prêmio final de R$ 500 mil após a tribo Carcará perder a prova da imunidade.

No portal da eliminação, Gui recebeu um total de três votos seguido de Elana, que ficou com dois votos.