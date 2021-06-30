No Limite: Guilherme Napolitano é eliminado do reality

Acabou o jogo do No Limite para Guilherme Napolitano na noite desta terça (29). O ex-brother deu adeus à chance de ganhar o prêmio final de R$ 500 mil após a tribo Carcará perder a prova da imunidade.
No portal da eliminação, Gui recebeu um total de três votos seguido de Elana, que ficou com dois votos.
Ao se despedir, o bonitão ponderou: "Estou muito feliz de ter participado e contente com meu rendimento. Amei todos e valeu muito ter conhecido cada um. Não guardo mágoa de ninguém e vamos levar essa união lá para fora também".