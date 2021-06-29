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Alívio

"Acreditem na ciência", diz Flávia Alessandra ao receber 1ª dose de vacina

A atriz, de 47 anos, participou da primeira etapa de imunização da sua faixa de idade contra a Covid-19 no Rio de Janeiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 jun 2021 às 15:48

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 15:48

Com três fotos nas redes sociais e um texto de alívio, Flávia Alessandra comemorou o fato de ter recebido a primeira dose da vacina contra o coronavírus nesta segunda-feira (28).
A atriz, de 47 anos, participou da primeira etapa de imunização da sua faixa de idade contra a Covid-19 no Rio de Janeiro. "É ela... a vacina! Hoje foi a minha vez, seguida de uma emoção indescritível", afirmou na legenda da série de imagens que postou no Instagram.
A atriz Flávia Alessandra foi vacinada contra a Covid-19
A atriz Flávia Alessandra foi vacinada contra a Covid-19 Crédito: Flávia Alessandra/Instagram
Flávia Alessandra alertou sobre a importância de as pessoas seguirem se protegendo e torce para que todos os brasileiros possam ser imunizados o mais rápido possível.
"Desejo que todos tenham a chance da vacina e de sentir a esperança renascendo. Agradeço aos profissionais de saúde e da ciência. Acreditem na ciência! Defendam o SUS! Não escolham qual vacina tomar! Se atentem ao prazo da segunda dose", alertou a atriz.

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