"Acreditem na ciência", diz Flávia Alessandra ao receber 1ª dose de vacina

Com três fotos nas redes sociais e um texto de alívio, Flávia Alessandra comemorou o fato de ter recebido a primeira dose da vacina contra o coronavírus nesta segunda-feira (28).

A atriz, de 47 anos, participou da primeira etapa de imunização da sua faixa de idade contra a Covid-19 no Rio de Janeiro. "É ela... a vacina! Hoje foi a minha vez, seguida de uma emoção indescritível", afirmou na legenda da série de imagens que postou no Instagram.

A atriz Flávia Alessandra foi vacinada contra a Covid-19 Crédito: Flávia Alessandra/Instagram

Flávia Alessandra alertou sobre a importância de as pessoas seguirem se protegendo e torce para que todos os brasileiros possam ser imunizados o mais rápido possível.